https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790860325.html
Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин
Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.05.2022
Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин
Импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:54
2022-05-26T14:54
2022-05-26T15:09
экономика
михаил мишустин
россия
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР"."Импортозамещение - это не то, что мгновенно (происходит). Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", - сказал он, общаясь с работниками завода.По словам Мишустина, надо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности."Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать", - отметил премьер-министр.Мишустин осмотрел полный цикл производства на машиностроительном заводе компании "ТОНАР", который выпускает более ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Это предприятие с полным производственным циклом: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.Осматривая цеха, Мишустин обратил внимание на кошку, сидевшую в одном из производственных помещений и не испугавшуюся большого скопления людей. "Никто не обижает?", - спросил премьер у руководства предприятия и получил заверения, что работники завода ухаживают за кошкой.
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790851111.html
https://ria.ru/20220524/medoborudovanie-1790322301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, россия
14:54 26.05.2022 (обновлено: 15:09 26.05.2022)
Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР".
"Импортозамещение - это не то, что мгновенно (происходит). Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", - сказал он, общаясь с работниками завода.
По словам Мишустина
, надо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности.
"Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать", - отметил премьер-министр.
Мишустин осмотрел полный цикл производства на машиностроительном заводе компании "ТОНАР", который выпускает более ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Это предприятие с полным производственным циклом: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.
Осматривая цеха, Мишустин обратил внимание на кошку, сидевшую в одном из производственных помещений и не испугавшуюся большого скопления людей. "Никто не обижает?", - спросил премьер у руководства предприятия и получил заверения, что работники завода ухаживают за кошкой.