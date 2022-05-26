https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790860325.html

Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин

Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.05.2022

Импортозамещение не будет быстрым процессом, заявил Мишустин

Импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:54

2022-05-26T14:54

2022-05-26T15:09

экономика

михаил мишустин

россия

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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР"."Импортозамещение - это не то, что мгновенно (происходит). Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", - сказал он, общаясь с работниками завода.По словам Мишустина, надо также развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности."Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать", - отметил премьер-министр.Мишустин осмотрел полный цикл производства на машиностроительном заводе компании "ТОНАР", который выпускает более ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Это предприятие с полным производственным циклом: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.Осматривая цеха, Мишустин обратил внимание на кошку, сидевшую в одном из производственных помещений и не испугавшуюся большого скопления людей. "Никто не обижает?", - спросил премьер у руководства предприятия и получил заверения, что работники завода ухаживают за кошкой.

https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790851111.html

https://ria.ru/20220524/medoborudovanie-1790322301.html

россия

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Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия