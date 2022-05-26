https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790842554.html

Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин

Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин

Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:52

2022-05-26T13:52

2022-05-26T14:05

экономика

россия

владимир путин

импортозамещение

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир Путин."Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Путин отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, импортозамещение