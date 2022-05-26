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Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин
Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:52
2022-05-26T14:05
экономика
россия
владимир путин
импортозамещение
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир Путин."Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Путин отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
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экономика, россия, владимир путин, импортозамещение
13:52 26.05.2022 (обновлено: 14:05 26.05.2022)
 
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин

Путин: импортозамещение — не панацея, Россия не будет заниматься только им

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
Путин отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00
Вместо импортозамещения — сплошной Китай. Чем опасен поворот на Восток
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИмпортозамещение
 
 
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