https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790842554.html
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин
Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:52
2022-05-26T13:52
2022-05-26T14:05
экономика
россия
владимир путин
импортозамещение
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только им заниматься, мы будем развивать свою промышленность и технологии, заявил президент России Владимир Путин."Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.Путин отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, импортозамещение
13:52 26.05.2022 (обновлено: 14:05 26.05.2022)
Россия не будет заниматься только импортозамещением, заявил Путин
Путин: импортозамещение — не панацея, Россия не будет заниматься только им