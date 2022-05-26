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Турчак предложил упростить проверку грузов на границе России и Донбасса

Турчак предложил упростить проверку грузов на границе России и Донбасса - РИА Новости, 26.05.2022

Турчак предложил упростить проверку грузов на границе России и Донбасса

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо радикально упростить процедуру проверки грузов на границе РФ и Донбасса, организовать... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:21

2022-05-26T11:21

2022-05-26T11:37

в мире

андрей турчак

экономика

донбасс

единая россия

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луганская народная республика

республика крым

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо радикально упростить процедуру проверки грузов на границе РФ и Донбасса, организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму."Необходимо в кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров, производимых на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Херсона, Запорожья, что востребовано для восстановления собственной инфраструктуры, внутреннего потребления, а что может поставляться на российский рынок. При этом максимально упростить сертификацию таких товаров, освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".Кроме того, отметил он, "необходимо помочь с логистикой"."Вы знаете, что сейчас на пунктах пропуска скопилась огромная очередь из грузовиков. На самом деле часами стоят в общей очереди, вынуждены выгружать товар, показывать, загружать обратно. Необходимо радикально упростить процедуру проверки, расширить пропускную способность границы", - сказал Турчак."Также следует организовать перевалочные хабы в Ростове, на территории Республики Крым и в других приграничных регионах. Помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям", - добавил он.

https://ria.ru/20220521/kurs-1789968779.html

https://ria.ru/20220526/donbass-1790794329.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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