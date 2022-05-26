11:21 26.05.2022 (обновлено: 11:37 26.05.2022)
Турчак предложил упростить проверку грузов на границе России и Донбасса
Вице-спикер СФ Турчак предложил упростить проверку грузов на границе России и Донбасса
© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы
Грузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо радикально упростить процедуру проверки грузов на границе РФ и Донбасса, организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму.
"Необходимо в кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров, производимых на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Херсона, Запорожья, что востребовано для восстановления собственной инфраструктуры, внутреннего потребления, а что может поставляться на российский рынок. При этом максимально упростить сертификацию таких товаров, освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
Кроме того, отметил он, "необходимо помочь с логистикой".
"Вы знаете, что сейчас на пунктах пропуска скопилась огромная очередь из грузовиков. На самом деле часами стоят в общей очереди, вынуждены выгружать товар, показывать, загружать обратно. Необходимо радикально упростить процедуру проверки, расширить пропускную способность границы", - сказал Турчак.
"Также следует организовать перевалочные хабы в Ростове, на территории Республики Крым и в других приграничных регионах. Помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям", - добавил он.