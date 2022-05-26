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В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска - РИА Новости, 26.05.2022
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В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска
В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска - РИА Новости, 26.05.2022
В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска
Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска с использованием беспилотных транспортных средств могут построить в районе Благовещенска, сообщил замглавы дирекции... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:14
2022-05-26T09:14
россия
китай
амур (река)
камаз (завод)
экономика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска с использованием беспилотных транспортных средств могут построить в районе Благовещенска, сообщил замглавы дирекции международных транспортных коридоров Антон Кожанков."Одним из важных моментов для успешного проведения эксперимента будет строительство нового пункта пропуска Каникурган.... Применение беспилотных транспортных средств, создание интеллектуального пункта пропуска по большому счету позволит реализовать идеологию бесшовной грузовой логистики. Возможно, что в Российской Федерации первый интеллектуальный пункт появиться именно в городе Благовещенске", - рассказал Кожанков, выступая на международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум".По его словам, создание интеллектуального пункта пропуска является государственной задачей, которая реализуется в рамках как транспортной стратегии РФ, так и стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Цель, по его словам, стоит в том, чтобы "попробовать организовать и успешно реализовать задачу пересечения границы беспилотным автомобильным транспортным средством""То есть перевозка без участия человека, без водителя. По большому счету мы говорим о новой реальности.... Сама идеология проекта предполагает начало движения транспортного средства с терминала территории КНР, безостановочное пересечение китайского пункта пропуска, пересечение моста (Благовещенск-Хэйхэ, через реку Амур), минимальное время остановки в пункте пропуска. И завершение такой перевозки на логистическом центре, расположенном на территории РФ", - добавил Кожанков.Он уточнил, что "в настоящий момент центром, где транспортное средство может завершить свое движение, является пункт пропуска Каникурган". Говоря, о технике, которая может быть задействована в эксперименте, он уточнил, что ведётся диалог с ПАО "КАМАЗ"."Мы надеемся, что в ближайшее время к этому проекту могут присоединиться и иные производители беспилотных транспортных средств, в том числе на территории КНР", - уточнил Кожанков.
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россия, китай, амур (река), камаз (завод), экономика, амурская область
09:14 26.05.2022
 
В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска

В Приамурье на границе с КНР могут построить первый интеллектуальный пункт пропуска

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКПП на китайско-российской границе
КПП на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КПП на китайско-российской границе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска с использованием беспилотных транспортных средств могут построить в районе Благовещенска, сообщил замглавы дирекции международных транспортных коридоров Антон Кожанков.
"Одним из важных моментов для успешного проведения эксперимента будет строительство нового пункта пропуска Каникурган.... Применение беспилотных транспортных средств, создание интеллектуального пункта пропуска по большому счету позволит реализовать идеологию бесшовной грузовой логистики. Возможно, что в Российской Федерации первый интеллектуальный пункт появиться именно в городе Благовещенске", - рассказал Кожанков, выступая на международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум".
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По его словам, создание интеллектуального пункта пропуска является государственной задачей, которая реализуется в рамках как транспортной стратегии РФ, так и стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Цель, по его словам, стоит в том, чтобы "попробовать организовать и успешно реализовать задачу пересечения границы беспилотным автомобильным транспортным средством"
"То есть перевозка без участия человека, без водителя. По большому счету мы говорим о новой реальности.... Сама идеология проекта предполагает начало движения транспортного средства с терминала территории КНР, безостановочное пересечение китайского пункта пропуска, пересечение моста (Благовещенск-Хэйхэ, через реку Амур), минимальное время остановки в пункте пропуска. И завершение такой перевозки на логистическом центре, расположенном на территории РФ", - добавил Кожанков.
Он уточнил, что "в настоящий момент центром, где транспортное средство может завершить свое движение, является пункт пропуска Каникурган". Говоря, о технике, которая может быть задействована в эксперименте, он уточнил, что ведётся диалог с ПАО "КАМАЗ".
"Мы надеемся, что в ближайшее время к этому проекту могут присоединиться и иные производители беспилотных транспортных средств, в том числе на территории КНР", - уточнил Кожанков.
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