https://ria.ru/20220526/granitsa-1790769078.html

В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска

В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска - РИА Новости, 26.05.2022

В Приамурье на границе с КНР построят интеллектуальный пункт пропуска

Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска с использованием беспилотных транспортных средств могут построить в районе Благовещенска, сообщил замглавы дирекции... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:14

2022-05-26T09:14

2022-05-26T09:14

россия

китай

амур (река)

камаз (завод)

экономика

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759808522_0:316:3059:2036_1920x0_80_0_0_a7e4d8bc759cf5835b9add8b8cd270d7.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска с использованием беспилотных транспортных средств могут построить в районе Благовещенска, сообщил замглавы дирекции международных транспортных коридоров Антон Кожанков."Одним из важных моментов для успешного проведения эксперимента будет строительство нового пункта пропуска Каникурган.... Применение беспилотных транспортных средств, создание интеллектуального пункта пропуска по большому счету позволит реализовать идеологию бесшовной грузовой логистики. Возможно, что в Российской Федерации первый интеллектуальный пункт появиться именно в городе Благовещенске", - рассказал Кожанков, выступая на международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум".По его словам, создание интеллектуального пункта пропуска является государственной задачей, которая реализуется в рамках как транспортной стратегии РФ, так и стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Цель, по его словам, стоит в том, чтобы "попробовать организовать и успешно реализовать задачу пересечения границы беспилотным автомобильным транспортным средством""То есть перевозка без участия человека, без водителя. По большому счету мы говорим о новой реальности.... Сама идеология проекта предполагает начало движения транспортного средства с терминала территории КНР, безостановочное пересечение китайского пункта пропуска, пересечение моста (Благовещенск-Хэйхэ, через реку Амур), минимальное время остановки в пункте пропуска. И завершение такой перевозки на логистическом центре, расположенном на территории РФ", - добавил Кожанков.Он уточнил, что "в настоящий момент центром, где транспортное средство может завершить свое движение, является пункт пропуска Каникурган". Говоря, о технике, которая может быть задействована в эксперименте, он уточнил, что ведётся диалог с ПАО "КАМАЗ"."Мы надеемся, что в ближайшее время к этому проекту могут присоединиться и иные производители беспилотных транспортных средств, в том числе на территории КНР", - уточнил Кожанков.

https://ria.ru/20220520/fuan-1789638904.html

https://ria.ru/20220506/neft-1787259782.html

россия

китай

амур (река)

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, амур (река), камаз (завод), экономика, амурская область