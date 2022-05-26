https://ria.ru/20220526/google-1790893073.html
Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции
Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 26.05.2022
Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:28
2022-05-26T16:28
2022-05-26T16:28
google
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе стека маркетинговых технологий, следует из заявления ведомства."Стек рекламных технологий" - сложный набор услуг, которые облегчают продажу пространства для онлайн-рекламы между продавцами (например, издателями, газетами, поставщиками контента) и покупателями (рекламодателями).Ведомство отмечает, что у Google очень сильные позиции на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с покупателей."Управление по защите конкуренции и рынкам проводит проверку трех ключевых звеньев этой цепи, в каждой из которой Google владеет крупнейшим поставщиком услуг", - говорится в сообщении.Ведомство выясняет, не нарушает ли практика Google в этих частях стека рекламных технологий конкуренцию."Управление также обеспокоено тем, что Google мог использовать свой сервер издателя и свои платформы с приоритетом потребления для незаконной поддержки свои собственных сервисов обмена рекламой, при этом принимая шаги для исключения услуг, предлагаемых конкурентами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220421/google-1784668048.html
https://ria.ru/20220518/google-1789215699.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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google, в мире, великобритания
Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции
Британский регулятор заподозрил компанию Google в недобросовестной конкуренции
ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости.
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе стека маркетинговых технологий, следует из заявления
ведомства.
"Стек рекламных технологий" - сложный набор услуг, которые облегчают продажу пространства для онлайн-рекламы между продавцами (например, издателями, газетами, поставщиками контента) и покупателями (рекламодателями).
Ведомство отмечает, что у Google
очень сильные позиции на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с покупателей.
"Управление по защите конкуренции и рынкам проводит проверку трех ключевых звеньев этой цепи, в каждой из которой Google владеет крупнейшим поставщиком услуг", - говорится в сообщении.
Ведомство выясняет, не нарушает ли практика Google в этих частях стека рекламных технологий конкуренцию.
"Управление также обеспокоено тем, что Google мог использовать свой сервер издателя и свои платформы с приоритетом потребления для незаконной поддержки свои собственных сервисов обмена рекламой, при этом принимая шаги для исключения услуг, предлагаемых конкурентами", - говорится в сообщении.