https://ria.ru/20220526/google-1790893073.html

Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции

Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 26.05.2022

Британский регулятор заподозрил Google в недобросовестной конкуренции

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:28

2022-05-26T16:28

2022-05-26T16:28

google

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе стека маркетинговых технологий, следует из заявления ведомства."Стек рекламных технологий" - сложный набор услуг, которые облегчают продажу пространства для онлайн-рекламы между продавцами (например, издателями, газетами, поставщиками контента) и покупателями (рекламодателями).Ведомство отмечает, что у Google очень сильные позиции на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с покупателей."Управление по защите конкуренции и рынкам проводит проверку трех ключевых звеньев этой цепи, в каждой из которой Google владеет крупнейшим поставщиком услуг", - говорится в сообщении.Ведомство выясняет, не нарушает ли практика Google в этих частях стека рекламных технологий конкуренцию."Управление также обеспокоено тем, что Google мог использовать свой сервер издателя и свои платформы с приоритетом потребления для незаконной поддержки свои собственных сервисов обмена рекламой, при этом принимая шаги для исключения услуг, предлагаемых конкурентами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220421/google-1784668048.html

https://ria.ru/20220518/google-1789215699.html

великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

google, в мире, великобритания