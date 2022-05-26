Рейтинг@Mail.ru
В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html
В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины
В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины - РИА Новости, 26.05.2022
В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины
Германия не заинтересована в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:43
2022-05-26T06:52
в мире
украина
германия
нато
евросоюз
олаф шольц
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Германия не заинтересована в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.Комментируя заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла "успеха", профессор отметил, что Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву. "Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", - выразил мнение он.По его словам, это объясняется экономическими интересами Берлина. Сорока заявил, что такое поведение Германии, важной страны НАТО и лидера ЕС, имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса. "Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса", - предположил профессор.Кроме того, по его утверждению, еще с 1970-х годов Германия делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы "совместно править" Европой. "Несмотря на то что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось", - заключил Сорока.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html
https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, евросоюз, олаф шольц, владимир путин, россия
04:43 26.05.2022 (обновлено: 06:52 26.05.2022)
 
В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины

Польский профессор Сорока заявил, что ФРГ не нужен "успех" Украины из-за связей с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Германия не заинтересована в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.
Комментируя заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла "успеха", профессор отметил, что Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву. "Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", - выразил мнение он.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 10:05
Посол Украины разочарован медлительностью Германии с поставками оружия
По его словам, это объясняется экономическими интересами Берлина. Сорока заявил, что такое поведение Германии, важной страны НАТО и лидера ЕС, имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса. "Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса", - предположил профессор.
Кроме того, по его утверждению, еще с 1970-х годов Германия делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы "совместно править" Европой. "Несмотря на то что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось", - заключил Сорока.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:18Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
 
В миреУкраинаГерманияНАТОЕвросоюзОлаф ШольцВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала