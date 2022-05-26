https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html

В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины

В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины - РИА Новости, 26.05.2022

В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины

Германия не заинтересована в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:43

2022-05-26T04:43

2022-05-26T06:52

в мире

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олаф шольц

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Германия не заинтересована в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.Комментируя заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла "успеха", профессор отметил, что Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву. "Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", - выразил мнение он.По его словам, это объясняется экономическими интересами Берлина. Сорока заявил, что такое поведение Германии, важной страны НАТО и лидера ЕС, имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса. "Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса", - предположил профессор.Кроме того, по его утверждению, еще с 1970-х годов Германия делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы "совместно править" Европой. "Несмотря на то что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось", - заключил Сорока.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html

https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html

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в мире, украина, германия, нато, евросоюз, олаф шольц, владимир путин, россия