https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html
Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия
Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия - РИА Новости, 26.05.2022
Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия
Ученые впервые целиком секвенировали геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Отчет об исследовании опубликован в Scientific... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:00
2022-05-26T18:00
2022-05-26T18:55
наука
италия
сардиния
археология
генетика
биология
помпеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99898/46/998984687_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_4cc1505f354ed189b387f5b99db02ae9.jpg
Ученые впервые целиком секвенировали геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Отчет об исследовании опубликован в Scientific Reports.Геогенетик Габриэле Скоррано из Университета Копенгагена и его коллеги извлекли ДНК из останков двух человек, найденных в Доме кузнеца в Помпеях. Скелеты были обнаружены еще в тридцатых годах. Судя по форме, структуре и длине костяков, один принадлежал мужчине, которому на момент смерти было от 35 до 40 лет, а второй — женщине старше 50 лет.Секвенировать весь геном удалось только из останков мужчины, поскольку в последовательностях, полученных от женщины, имелись пробелы.ДНК помпеянина сравнили с данными, полученными от 1030 жителей древнего мира и 471 современного человека из Западной Евразии. Жертва Везувия генетически оказалась ближе всего к населению Апеннинского полуострова времен Римской империи и жителям современной центральной Италии. Однако анализ митохондриальной и Y-хромосомы ДНК мужчины выявил его отличие от земляков: одна группа генов в те времена встречалась только у островитян с Сардинии.Как предполагают авторы исследования, расшифровать древний геном удалось благодаря тому, что пирокластические материалы, в короткое время покрывшие собой город, обеспечили защиту от разрушающих ДНК факторов окружающей среды, например, кислорода.Ранее ученым удавалось секвенировать только короткие участки митохондриальной ДНК людей и животных из разрушенного города.Раскопки в Доме Кузнеца (также известном как Дом Плотника или Дом Столяра, Casa del Fabbro) проводились в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах. Помимо останков людей в доме были обнаружены монеты, украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы. На фасаде было нацарапано романтическое послание, впоследствии утраченное: "Секундус передает привет своей Приме, где бы она ни была. Умоляю, госпожа, любите меня”.
https://ria.ru/20200213/1564624753.html
италия
сардиния
помпеи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99898/46/998984687_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_1b66dcdd3755ab3b9e9a90a3c042f224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, сардиния, археология, генетика, биология, помпеи
Ученые впервые целиком секвенировали геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Отчет об исследовании опубликован
в Scientific Reports.
Геогенетик Габриэле Скоррано из Университета Копенгагена и его коллеги извлекли ДНК из останков двух человек, найденных в Доме кузнеца в Помпеях
. Скелеты были обнаружены еще в тридцатых годах. Судя по форме, структуре и длине костяков, один принадлежал мужчине, которому на момент смерти было от 35 до 40 лет, а второй — женщине старше 50 лет.
Секвенировать весь геном удалось только из останков мужчины, поскольку в последовательностях, полученных от женщины, имелись пробелы.
ДНК помпеянина сравнили с данными, полученными от 1030 жителей древнего мира и 471 современного человека из Западной Евразии. Жертва Везувия генетически оказалась ближе всего к населению Апеннинского полуострова времен Римской империи и жителям современной центральной Италии
. Однако анализ митохондриальной и Y-хромосомы ДНК мужчины выявил его отличие от земляков: одна группа генов в те времена встречалась только у островитян с Сардинии
.
Как предполагают авторы исследования, расшифровать древний геном удалось благодаря тому, что пирокластические материалы, в короткое время покрывшие собой город, обеспечили защиту от разрушающих ДНК факторов окружающей среды, например, кислорода.
Ранее ученым удавалось секвенировать только короткие участки митохондриальной ДНК людей и животных из разрушенного города.
Раскопки в Доме Кузнеца (также известном как Дом Плотника или Дом Столяра, Casa del Fabbro) проводились в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах. Помимо останков людей в доме были обнаружены монеты, украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы. На фасаде было нацарапано романтическое послание, впоследствии утраченное: "Секундус передает привет своей Приме, где бы она ни была. Умоляю, госпожа, любите меня”.