https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html

Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия

Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия - РИА Новости, 26.05.2022

Впервые полностью расшифрован геном жертвы Везувия

Ученые впервые целиком секвенировали геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Отчет об исследовании опубликован в Scientific... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:00

2022-05-26T18:00

2022-05-26T18:55

наука

италия

сардиния

археология

генетика

биология

помпеи

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Ученые впервые целиком секвенировали геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Отчет об исследовании опубликован в Scientific Reports.Геогенетик Габриэле Скоррано из Университета Копенгагена и его коллеги извлекли ДНК из останков двух человек, найденных в Доме кузнеца в Помпеях. Скелеты были обнаружены еще в тридцатых годах. Судя по форме, структуре и длине костяков, один принадлежал мужчине, которому на момент смерти было от 35 до 40 лет, а второй — женщине старше 50 лет.Секвенировать весь геном удалось только из останков мужчины, поскольку в последовательностях, полученных от женщины, имелись пробелы.ДНК помпеянина сравнили с данными, полученными от 1030 жителей древнего мира и 471 современного человека из Западной Евразии. Жертва Везувия генетически оказалась ближе всего к населению Апеннинского полуострова времен Римской империи и жителям современной центральной Италии. Однако анализ митохондриальной и Y-хромосомы ДНК мужчины выявил его отличие от земляков: одна группа генов в те времена встречалась только у островитян с Сардинии.Как предполагают авторы исследования, расшифровать древний геном удалось благодаря тому, что пирокластические материалы, в короткое время покрывшие собой город, обеспечили защиту от разрушающих ДНК факторов окружающей среды, например, кислорода.Ранее ученым удавалось секвенировать только короткие участки митохондриальной ДНК людей и животных из разрушенного города.Раскопки в Доме Кузнеца (также известном как Дом Плотника или Дом Столяра, Casa del Fabbro) проводились в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах. Помимо останков людей в доме были обнаружены монеты, украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы. На фасаде было нацарапано романтическое послание, впоследствии утраченное: "Секундус передает привет своей Приме, где бы она ни была. Умоляю, госпожа, любите меня”.

https://ria.ru/20200213/1564624753.html

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италия, сардиния, археология, генетика, биология, помпеи