https://ria.ru/20220526/gaz-1790960665.html
СМИ: на Украине планируют поднять цены на газ для коммунальных предприятий
СМИ: на Украине планируют поднять цены на газ для коммунальных предприятий - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: на Украине планируют поднять цены на газ для коммунальных предприятий
Украинская компания "Нефтегаз трейдинг" планирует поднять цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики в три раза, сообщают "Украинские... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:48
2022-05-26T19:48
2022-05-26T19:57
украина
экономика
в мире
природный газ
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинская компания "Нефтегаз трейдинг" планирует поднять цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики в три раза, сообщают "Украинские новости"."Газопоставляющая компания "Нефтегаз трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза до 29 392 гривен (около 1000 долларов - ред.) за тысячу кубометров ", - говорится в сообщении на сайте СМИ.Нефтегаз Украины - самая большая государственная компания Украины. В сферу ее деятельности входит добыча, транспортировка и переработка нефти и природного газа.Бизнес-направление "Нефтегаз Трейдинг" было создано в декабре 2020 года, путем разделения дивизиона "Коммерция" на две структурные единицы: "Трейдинг" и "Розничный бизнес"."Трейдинг" является одним из основных продавцов на Украинской энергетической бирже. Компания поставляет газ бюджетным и религиозным организациям, производителям тепла и электроэнергии, промышленности и занимается торговлей газом на бирже. За 2021 год компания заключила 7,6 тысячи договоров с бюджетными учреждениями и организациями, имеет 11 тысяч контрагентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика, в мире, природный газ
19:48 26.05.2022 (обновлено: 19:57 26.05.2022)
СМИ: на Украине планируют поднять цены на газ для коммунальных предприятий
"Украинские новости": цены на газ для коммунальных предприятий хотят поднять в три раза
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинская компания "Нефтегаз трейдинг" планирует поднять цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики в три раза, сообщают "Украинские новости".
"Газопоставляющая компания "Нефтегаз трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза до 29 392 гривен (около 1000 долларов - ред.) за тысячу кубометров ", - говорится в сообщении на сайте СМИ.
Нефтегаз Украины
- самая большая государственная компания Украины. В сферу ее деятельности входит добыча, транспортировка и переработка нефти и природного газа.
Бизнес-направление "Нефтегаз Трейдинг" было создано в декабре 2020 года, путем разделения дивизиона "Коммерция" на две структурные единицы: "Трейдинг" и "Розничный бизнес".
"Трейдинг" является одним из основных продавцов на Украинской энергетической бирже. Компания поставляет газ бюджетным и религиозным организациям, производителям тепла и электроэнергии, промышленности и занимается торговлей газом на бирже. За 2021 год компания заключила 7,6 тысячи договоров с бюджетными учреждениями и организациями, имеет 11 тысяч контрагентов.