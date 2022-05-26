Рейтинг@Mail.ru
Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/gaz-1790888198.html
Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии
Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии - РИА Новости, 26.05.2022
Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии
Алжир намерен поставить Италии излишки газа, та в свою очередь сможет передать его другим странам Европы, заявил в четверг президент арабской страны... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:14
2022-05-26T16:14
экономика
серджо маттарелла
италия
европа
алжир (республика)
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757159864_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_dcc960d0103d29a4a63ac75707c88f98.jpg
АЛЖИР, 26 мая – РИА Новости. Алжир намерен поставить Италии излишки газа, та в свою очередь сможет передать его другим странам Европы, заявил в четверг президент арабской страны Абдельмаджид Теббун."Мы направим излишки газа Италии по ее просьбе, а она в свою очередь сможет распределить наш газ по Европе", - сообщил Теббун на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.Также Теббун сообщил о готовности Алжира "наладить морское сообщение с Италией для обеспечения части Европы электроэнергией".По словам Теббуна, он договорился с итальянским коллегой о совместной помощи Тунису для вывода страны из кризиса.Премьер-министр Италии Марио Драги ранее подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.Программа действий итальянского правительства в сфере энергопоставок предусматривает рост импорта через южные и восточные газопроводы, в частности из Алжира и Азербайджана. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. По словам представителей правительства, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в объёме 29 миллиардов кубометров в год.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://ria.ru/20220525/zavisimost-1790579071.html
италия
европа
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757159864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c3cdf490d90d4c84ba0557a56787472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, серджо маттарелла, италия, европа, алжир (республика), природный газ
16:14 26.05.2022
 
Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии

Президент Алжира Теббун пообещал направить Италии излишки газа для распределения в Европе

© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод в Алжире
Газовый завод в Алжире - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод в Алжире. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 26 мая – РИА Новости. Алжир намерен поставить Италии излишки газа, та в свою очередь сможет передать его другим странам Европы, заявил в четверг президент арабской страны Абдельмаджид Теббун.
"Мы направим излишки газа Италии по ее просьбе, а она в свою очередь сможет распределить наш газ по Европе", - сообщил Теббун на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.
Также Теббун сообщил о готовности Алжира "наладить морское сообщение с Италией для обеспечения части Европы электроэнергией".
По словам Теббуна, он договорился с итальянским коллегой о совместной помощи Тунису для вывода страны из кризиса.
Премьер-министр Италии Марио Драги ранее подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 11:37
Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности
Программа действий итальянского правительства в сфере энергопоставок предусматривает рост импорта через южные и восточные газопроводы, в частности из Алжира и Азербайджана. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. По словам представителей правительства, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в объёме 29 миллиардов кубометров в год.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаСерджо МаттареллаИталияЕвропаАлжир (республика)Природный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала