https://ria.ru/20220526/gaz-1790888198.html

Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии

Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии - РИА Новости, 26.05.2022

Президент Алжира пообещал направить излишки газа Италии

Алжир намерен поставить Италии излишки газа, та в свою очередь сможет передать его другим странам Европы, заявил в четверг президент арабской страны... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:14

2022-05-26T16:14

2022-05-26T16:14

экономика

серджо маттарелла

италия

европа

алжир (республика)

природный газ

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АЛЖИР, 26 мая – РИА Новости. Алжир намерен поставить Италии излишки газа, та в свою очередь сможет передать его другим странам Европы, заявил в четверг президент арабской страны Абдельмаджид Теббун."Мы направим излишки газа Италии по ее просьбе, а она в свою очередь сможет распределить наш газ по Европе", - сообщил Теббун на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.Также Теббун сообщил о готовности Алжира "наладить морское сообщение с Италией для обеспечения части Европы электроэнергией".По словам Теббуна, он договорился с итальянским коллегой о совместной помощи Тунису для вывода страны из кризиса.Премьер-министр Италии Марио Драги ранее подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.Программа действий итальянского правительства в сфере энергопоставок предусматривает рост импорта через южные и восточные газопроводы, в частности из Алжира и Азербайджана. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. По словам представителей правительства, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в объёме 29 миллиардов кубометров в год.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20220525/zavisimost-1790579071.html

италия

европа

алжир (республика)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, серджо маттарелла, италия, европа, алжир (республика), природный газ