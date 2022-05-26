https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html

"Слабаки". Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

"Слабаки". Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 26.05.2022

"Слабаки". Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают решение Владимира Путина заставить ЕС платить за газ в рублях. Издание опубликовало новость о том, что... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:57

2022-05-26T08:57

2022-05-26T15:26

европа

россия

газпром

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владимир путин

евросоюз

в мире

болгария

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают решение Владимира Путина заставить ЕС платить за газ в рублях. Издание опубликовало новость о том, что Европа согласилась "плясать под дудку Путина" и уступила его требованиям по оплате газа в российской валюте.В комментариях под материалом начался спор. Одни назвали европейцев слабаками, другие им сочувствуют. "Вот такие они, суровые заявления Евросоюза. Газовая зависимость существовала десятилетия, а исчезнет за месяцы. Как же", — написал StayCalm1. "ЕС убеждал нас, какой невероятной решимости он преисполнен, чтобы наказать Россию, и как он не собирается покупать ее топливо... Но он продолжает его покупать. Как вам это нравится? Как-то противоречиво все это", — поделился мнением TFCFM. "Легко так рассуждать. А вы попробуйте жить зимой без отопления и без электричества. Или посмотрите, что будет, когда ваши счета за электроэнергию вырастут на 300 процентов", — заявил Jaj801."Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди? Как будут добираться до работы? Отапливать дома, пользоваться бытовой техникой? Начнется хаос, возникнет злоба и раздражение", — заключил Jaj801. На фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20220526/energoresursy-1790748935.html

https://ria.ru/20220525/germaniya-1790746427.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, россия, газпром, еврокомиссия, владимир путин, евросоюз, в мире, болгария, польша