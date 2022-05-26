https://ria.ru/20220526/flagi-1790877399.html

Более 75 миллионов рублей направят нижегородским школам на закупку флагов

Более 75 миллионов рублей направят нижегородским школам на закупку флагов - РИА Новости, 26.05.2022

Более 75 миллионов рублей направят нижегородским школам на закупку флагов

Более 75 миллионов рублей планируется направить Нижегородской области из федерального бюджета на закупку государственных символов России для школ, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:39

2022-05-26T15:39

2022-05-26T15:39

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Более 75 миллионов рублей планируется направить Нижегородской области из федерального бюджета на закупку государственных символов России для школ, сообщает пресс-служба правительства региона.Предложение о выделении средств поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде."Благодаря выделению дополнительных средств можно будет оснастить школы всем необходимым для церемонии поднятия государственного флага и других торжественных моментов", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии Федерального собрания Андрея Макарова.Символы России поступят в школы в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование".Также на приобретение государственных символов планируется выделить средства регионального бюджета – более 3 миллионов рублей. В целом федеральное и региональное финансирование позволит закупить комплекты государственной символики для 875 общеобразовательных организаций, включая отдельные юридические лица и филиалы.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе принято решение об оснащении государственной символикой также колледжей и техникумов."Государственные символы поступят во все муниципалитеты региона. Использование такой символики объединяет учебные заведения как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Уверен, что традиция поднятия государственного флага быстро станет неотъемлемой частью нашей жизни. Подобная церемония позволяет каждому ученику ощутить себя гражданином России", - приводятся в сообщении слова Никитина.

https://ria.ru/20220526/dorogi-1790854869.html

https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790803549.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, глеб никитин, нижегородская область, россия