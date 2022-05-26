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Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг - РИА Новости, 26.05.2022
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Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг
Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг - РИА Новости, 26.05.2022
Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг
Жительницу Обнинска будут судить за плевок на полотнище российского флага, закрепленного на капоте, на глазах владельца машины, сообщает УМВД по Калужской... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:14
2022-05-26T12:17
россия
происшествия
обнинск
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Жительницу Обнинска будут судить за плевок на полотнище российского флага, закрепленного на капоте, на глазах владельца машины, сообщает УМВД по Калужской области."По версии сотрудников органов внутренних дел, в марте текущего года жительница Обнинска 1981 года рождения, находясь на автостоянке… напротив одного из жилых домов, осуществила плевок на полотнище флага, закрепленного на капоте припаркованного автомобиля", - говорится в сообщении.Женщина сделала это в присутствии водителя данного автомобиля и других людей, находившихся на парковке. Было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ)."Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Максимальная санкция статьи 329 УК РФ предусматривает год лишения свободы.
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россия, происшествия, обнинск, калужская область
12:14 26.05.2022 (обновлено: 12:17 26.05.2022)
 
Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг

Жительницу Обнинска будут судить за плевок на российский флаг, закрепленный на автомобиле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Жительницу Обнинска будут судить за плевок на полотнище российского флага, закрепленного на капоте, на глазах владельца машины, сообщает УМВД по Калужской области.
"По версии сотрудников органов внутренних дел, в марте текущего года жительница Обнинска 1981 года рождения, находясь на автостоянке… напротив одного из жилых домов, осуществила плевок на полотнище флага, закрепленного на капоте припаркованного автомобиля", - говорится в сообщении.
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Женщина сделала это в присутствии водителя данного автомобиля и других людей, находившихся на парковке. Было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ).
"Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Максимальная санкция статьи 329 УК РФ предусматривает год лишения свободы.
 
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