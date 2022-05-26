https://ria.ru/20220526/evropa-1790754485.html

В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций

В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 26.05.2022

В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций

ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:43

2022-05-26T02:43

2022-05-26T02:43

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред, говорится в статье китайского агентства "Синьхуа".Масштабные неизбирательные санкции Запада в отношении России оказали серьезное негативное влияние на энергетику, продовольствие и общество, а также на экономику Европы. Ограничения стали "тяжелым бременем", которое вынуждены нести европейцы ввиду усиления напряженности в области энергоснабжения и продовольственной безопасности, при этом США, как инициатор конфликта и рестрикций, наблюдает за огнем с противоположного берега и получает свои выгоды, говорится в материале."Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой… Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом. Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям", - подчеркивает агентство.Компании из разных европейских стран поделились с репортерами "Синьхуа" тем, "какую боль им причиняют антироссийские санкции". Так, компания Zwiesel Kristallglas, расположенная на юго-востоке Баварии и славящаяся высококачественной продукцией из стекла, сильно зависит от импорта российского газа, поэтому сильно пострадала после эскалации кризиса на Украине. "Наши затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. Без существенного повышения цен мы не сможем выжить", - заявил начальник отдела цепочки поставок Андреас Фас.Как отмечает "Синьхуа", дилемма, с которой столкнулось это производство, отражает текущую энергетическую ситуацию во всем Европейском Союзе. Глава французской транспортной компании Сирил Пиола обеспокоен резким ростом цен на топливо, в результате которого расходы на него за последние два месяца увеличились на 17 тысяч евро (около миллиона рублей. – прим. ред.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Сейчас топливо уже становится предметом роскоши, множество предприятий и людей, находятся в такой же ситуации, как Пиола. Резкий рост цен на энергоносители под влиянием антироссийских санкций затрагивает все отрасли", - подчеркивает агентство.Помимо давления инфляции, европейская экономика столкнулась с более серьезными проблемами в области цепей производства и поставок. Так, немецкая ассоциация сталелитейной промышленности предупредила, что без российских энергоресурсов производство стали в Германии будет приостановлено, что приведет к серьезным проблемам в строительной отрасли, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях, говорится в статье.Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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