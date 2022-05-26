Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/evropa-1790754485.html
В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций
В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 26.05.2022
В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций
ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:43
2022-05-26T02:43
в мире
европа
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_0:14:3616:2048_1920x0_80_0_0_dbec91e5b67d0c21c46e8431e03ca3a7.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред, говорится в статье китайского агентства "Синьхуа".Масштабные неизбирательные санкции Запада в отношении России оказали серьезное негативное влияние на энергетику, продовольствие и общество, а также на экономику Европы. Ограничения стали "тяжелым бременем", которое вынуждены нести европейцы ввиду усиления напряженности в области энергоснабжения и продовольственной безопасности, при этом США, как инициатор конфликта и рестрикций, наблюдает за огнем с противоположного берега и получает свои выгоды, говорится в материале."Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой… Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом. Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям", - подчеркивает агентство.Компании из разных европейских стран поделились с репортерами "Синьхуа" тем, "какую боль им причиняют антироссийские санкции". Так, компания Zwiesel Kristallglas, расположенная на юго-востоке Баварии и славящаяся высококачественной продукцией из стекла, сильно зависит от импорта российского газа, поэтому сильно пострадала после эскалации кризиса на Украине. "Наши затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. Без существенного повышения цен мы не сможем выжить", - заявил начальник отдела цепочки поставок Андреас Фас.Как отмечает "Синьхуа", дилемма, с которой столкнулось это производство, отражает текущую энергетическую ситуацию во всем Европейском Союзе. Глава французской транспортной компании Сирил Пиола обеспокоен резким ростом цен на топливо, в результате которого расходы на него за последние два месяца увеличились на 17 тысяч евро (около миллиона рублей. – прим. ред.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Сейчас топливо уже становится предметом роскоши, множество предприятий и людей, находятся в такой же ситуации, как Пиола. Резкий рост цен на энергоносители под влиянием антироссийских санкций затрагивает все отрасли", - подчеркивает агентство.Помимо давления инфляции, европейская экономика столкнулась с более серьезными проблемами в области цепей производства и поставок. Так, немецкая ассоциация сталелитейной промышленности предупредила, что без российских энергоресурсов производство стали в Германии будет приостановлено, что приведет к серьезным проблемам в строительной отрасли, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях, говорится в статье.Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html
https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html
европа
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_cf0aeaa5d4d5410473bc57087fa099b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, сша
02:43 26.05.2022
 
В Китае рассказали о "боли" европейцев из-за антироссийских санкций

"Синьхуа": Европу охватывает паника из-за последствий энергетического кризиса и санкций

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред, говорится в статье китайского агентства "Синьхуа".
Масштабные неизбирательные санкции Запада в отношении России оказали серьезное негативное влияние на энергетику, продовольствие и общество, а также на экономику Европы. Ограничения стали "тяжелым бременем", которое вынуждены нести европейцы ввиду усиления напряженности в области энергоснабжения и продовольственной безопасности, при этом США, как инициатор конфликта и рестрикций, наблюдает за огнем с противоположного берега и получает свои выгоды, говорится в материале.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа Германии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 20:18Специальная военная операция на Украине
В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада
"Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой… Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом. Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям", - подчеркивает агентство.
Компании из разных европейских стран поделились с репортерами "Синьхуа" тем, "какую боль им причиняют антироссийские санкции". Так, компания Zwiesel Kristallglas, расположенная на юго-востоке Баварии и славящаяся высококачественной продукцией из стекла, сильно зависит от импорта российского газа, поэтому сильно пострадала после эскалации кризиса на Украине. "Наши затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. Без существенного повышения цен мы не сможем выжить", - заявил начальник отдела цепочки поставок Андреас Фас.
Как отмечает "Синьхуа", дилемма, с которой столкнулось это производство, отражает текущую энергетическую ситуацию во всем Европейском Союзе. Глава французской транспортной компании Сирил Пиола обеспокоен резким ростом цен на топливо, в результате которого расходы на него за последние два месяца увеличились на 17 тысяч евро (около миллиона рублей. – прим. ред.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Сейчас топливо уже становится предметом роскоши, множество предприятий и людей, находятся в такой же ситуации, как Пиола. Резкий рост цен на энергоносители под влиянием антироссийских санкций затрагивает все отрасли", - подчеркивает агентство.
Помимо давления инфляции, европейская экономика столкнулась с более серьезными проблемами в области цепей производства и поставок. Так, немецкая ассоциация сталелитейной промышленности предупредила, что без российских энергоресурсов производство стали в Германии будет приостановлено, что приведет к серьезным проблемам в строительной отрасли, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях, говорится в статье.
Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:12Специальная военная операция на Украине
Geopolitika: Европа распадется и заплатит высокую цену за украинский кризис
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала