14:04 26.05.2022 (обновлено: 14:52 26.05.2022)
Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин
Президент Путин заявил, что большая Евразия станет центром, который многих заинтересует
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Ранее в ходе форума он заявил, что назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы.
"Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", - сказал Путин.
"Большая Евразия – это без преувеличения большой цивилизационный проект, и его главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте - и конечно, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов", - подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что Россия уже давно выступила с инициативой формирования Большого евразийского партнерства. "Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", - заявил президент РФ.
Он выразил благодарность лидерам стран ЕврАзЭС, которые поддержали это предложение с самого начала. "В пользу создания Большого евразийского партнерства высказались также челны БРИКС - Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и Шанхайская организация сотрудничества, ассоциация государств Юго-восточной Азии и другие организации", – сообщил Путин.