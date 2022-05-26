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Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин
Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин
Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:04
2022-05-26T14:52
экономика
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
брикс
индия
китай
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Ранее в ходе форума он заявил, что назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы."Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", - сказал Путин."Большая Евразия – это без преувеличения большой цивилизационный проект, и его главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте - и конечно, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов", - подчеркнул президент РФ.Путин напомнил, что Россия уже давно выступила с инициативой формирования Большого евразийского партнерства. "Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", - заявил президент РФ.Он выразил благодарность лидерам стран ЕврАзЭС, которые поддержали это предложение с самого начала. "В пользу создания Большого евразийского партнерства высказались также челны БРИКС - Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и Шанхайская организация сотрудничества, ассоциация государств Юго-восточной Азии и другие организации", – сообщил Путин.
https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790853910.html
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экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, брикс, индия, китай
14:04 26.05.2022 (обновлено: 14:52 26.05.2022)
 
Большая Евразия станет центром, который многих заинтересует, заявил Путин

Президент Путин заявил, что большая Евразия станет центром, который многих заинтересует

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Ранее в ходе форума он заявил, что назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы.
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"Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", - сказал Путин.
"Большая Евразия – это без преувеличения большой цивилизационный проект, и его главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте - и конечно, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов", - подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что Россия уже давно выступила с инициативой формирования Большого евразийского партнерства. "Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", - заявил президент РФ.
Он выразил благодарность лидерам стран ЕврАзЭС, которые поддержали это предложение с самого начала. "В пользу создания Большого евразийского партнерства высказались также челны БРИКС - Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и Шанхайская организация сотрудничества, ассоциация государств Юго-восточной Азии и другие организации", – сообщил Путин.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союзБРИКСИндияКитай
 
 
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