13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:00 26.05.2022)
Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин
Путин заявил, что развитие евразийской интеграции не связано с нынешней ситуацией в мире
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом стало строительство отношений с непосредственными, естественными соседями.
"Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.