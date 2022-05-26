https://ria.ru/20220526/evraziya-1790840032.html

Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин

Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин

Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:47

2022-05-26T13:47

2022-05-26T14:00

в мире

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом стало строительство отношений с непосредственными, естественными соседями."Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220526/putin-1790843798.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, евразийский экономический союз