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Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин
Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин
Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:47
2022-05-26T14:00
в мире
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом стало строительство отношений с непосредственными, естественными соседями."Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20220526/putin-1790843798.html
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в мире, владимир путин, евразийский экономический союз
13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:00 26.05.2022)
 
Развитие евразийской интеграции не связано с ситуацией в мире, заявил Путин

Путин заявил, что развитие евразийской интеграции не связано с нынешней ситуацией в мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом стало строительство отношений с непосредственными, естественными соседями.
"Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
13:57
Путин заявил, что российский бизнес займет ниши ушедших западных компаний
 
В миреВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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