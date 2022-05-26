16:22 26.05.2022 (обновлено: 16:28 26.05.2022)
Абрамченко: ЕС ждет экологическая деградация из-за санкций против России
Абрамченко: ЕС в ближайшее время ждет экологическая деградация из-за санкций против России
Дом Правительства РФ. Архивное фото
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 26 мая - РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время ждет экологическая деградация из-за ведения санкций против России, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Санкции всегда работают в обе стороны, и непонятно, в чью сторону больнее. Давайте посмотрим, что происходит в Евросоюзе. С точки зрения экологической экспертизы, Европа будет деградировать. Не потому что Европа отказалась сама от экологических проектов, а потому, что переход на, например, ископаемые виды топлива, ограничение развития тех треков, которыми активно занимались промышленники в Европе последние 10 лет, приведет к экологической деградации", - заявила Абрамченко в рамках сессии на всероссийском студенческом форуме "Экология" в Вологодской области.
По ее словам, в России таких решений не принималось, экологическая модернизация продолжается.
"Мы продолжаем свои проекты. Вот вчера (премьер-министр) Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении 8,9 миллиарда рублей регионам на экологическую модернизацию транспорта. Мы будем закупать современные троллейбусы, автобусы, которые работают на экологичном топливе, низкопольные трамваи, будем модернизировать контактную сеть", - сказала Абрамченко.
Также вице-премьер напомнила о решении перевести частные домовладения в городах-участниках проекта "Чистый воздух" с угольных на альтернативные виды топлива.
"Мы будем компенсировать затраты на монтаж приборов учета отопления внутри жилых домов. И такие важные направления мы сохраним", - заключила Абрамченко.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Выполнение мероприятий проекта позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в этих городах на более чем 20% по сравнению с 2017 годом. В 2022 году сроки реализации федерального проекта были продлены на 2 года.