https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790839797.html

Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, заявил Путин

Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, заявил Путин

Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:47

2022-05-26T13:47

2022-05-26T14:03

россия

в мире

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790843936.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика