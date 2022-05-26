13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:03 26.05.2022)
Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, заявил Путин
Президент Путин: Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.