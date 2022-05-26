https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790787910.html

ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными

ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными

Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)