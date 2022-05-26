https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790787910.html
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:53
2022-05-26T10:53
2022-05-26T10:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.
https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
ЦБ: внешние условия для экономики остаются сложными, риски для финстабильности снизились