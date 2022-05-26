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ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными - РИА Новости, 26.05.2022
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ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными
Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:53
2022-05-26T10:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:53 26.05.2022
 
ЦБ заявил, что внешние условия для экономики остаются сложными

ЦБ: внешние условия для экономики остаются сложными, риски для финстабильности снизились

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России.
В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.
"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - говорится в заявлении регулятора.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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