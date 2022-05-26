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Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС
Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС - РИА Новости, 26.05.2022
Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС
Назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:01
2022-05-26T14:49
россия
евразийский экономический союз
шос
брикс
экономика
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи."Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, и она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты и механизмы для их достижения", - сказал Путин.В частности, по его словам, необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений в том числе с участием государств – членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. "Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики", - уточнил президент РФ.Он озвучил еще ряд предложений по развитию партнерства. В частности, предложил подумать над созданием евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями."Важно активно развивать сотрудничество ЕврАзЭС с зарубежным партнерами, информировать их о выгодах и преимуществах работы ЕврАзЭС, о наших ключевых проектах и планах. Коллеги знают, что интерес к нашему объединению растет. В этом контексте свою весомую роль мог бы играть и деловой совет ЕврАзЭС, который уже успешно развивает связи за периметром союза - его система бизнес-диалогов может стать примером для потенциальной платформы делового сотрудничества Большой Евразии", - заявил Путин."При этом, как я уже говорил, желательно поддержать свободу деловой инициативы, созидательной деятельности бизнеса, наших инвесторов. Предлагаю сформировать для них дополнительные, более качественные стимулы, активнее участвовать в финансировании евразийских проектов. Компании, представляющие национальные бизнесы стран ЕврАзЭС, конечно же, должны получить здесь приоритетную поддержку", - подчеркнул он.
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россия, евразийский экономический союз, шос, брикс, экономика, владимир путин, в мире
14:01 26.05.2022 (обновлено: 14:49 26.05.2022)
 
Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС

Путин: назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития ЕАЭС

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
"Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, и она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты и механизмы для их достижения", - сказал Путин.
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В частности, по его словам, необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений в том числе с участием государств – членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. "Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики", - уточнил президент РФ.
Он озвучил еще ряд предложений по развитию партнерства. В частности, предложил подумать над созданием евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями.
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"Важно активно развивать сотрудничество ЕврАзЭС с зарубежным партнерами, информировать их о выгодах и преимуществах работы ЕврАзЭС, о наших ключевых проектах и планах. Коллеги знают, что интерес к нашему объединению растет. В этом контексте свою весомую роль мог бы играть и деловой совет ЕврАзЭС, который уже успешно развивает связи за периметром союза - его система бизнес-диалогов может стать примером для потенциальной платформы делового сотрудничества Большой Евразии", - заявил Путин.
"При этом, как я уже говорил, желательно поддержать свободу деловой инициативы, созидательной деятельности бизнеса, наших инвесторов. Предлагаю сформировать для них дополнительные, более качественные стимулы, активнее участвовать в финансировании евразийских проектов. Компании, представляющие национальные бизнесы стран ЕврАзЭС, конечно же, должны получить здесь приоритетную поддержку", - подчеркнул он.
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