https://ria.ru/20220526/donbass-1790941388.html

Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово

Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово - РИА Новости, 26.05.2022

Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил мэру Киева Виталию Кличко на сравнение Донбасса и Косово в вопросе самоопределения народа. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:38

2022-05-26T18:38

2022-05-26T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

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александр вулин

виталий кличко

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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил мэру Киева Виталию Кличко на сравнение Донбасса и Косово в вопросе самоопределения народа.Кличко ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал благодарность Албании и самопровозглашенному Косово за поддержку Украины в свете спецоперации РФ и заявил, что "украинцы борются против русских оккупантов, как албанцы боролись против сербских"."Если бы Кличко что-то знал об истории, то знал бы, что Косово и Метохия – часть Сербии и невозможно оккупировать собственную страну. Тот, кто сравнивает Донбасс и Косово и Метохию, должен быть готов в сравнении идти до конца. Если Кличко утверждает, что косовские албанцы были оккупированы и вооруженным восстанием освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право освободиться от украинских оккупантов", - цитирует сербское ведомство Вулина."То, что Кличко признает для албанцев в Сербии, должен признать и для русских на Украине. Те, кто выступает за принцип неизменности территориальной целостности, должны свои убеждения доказать, прежде всего, в отношении Сербии. Сербия доказала, что соблюдает международное право, жаль, что этого не могут сказать о себе другие", - подчеркнул глава МВД Сербии.

https://ria.ru/20220505/kosovo-1786949944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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