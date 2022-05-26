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Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790941388.html
Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово
Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово - РИА Новости, 26.05.2022
Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил мэру Киева Виталию Кличко на сравнение Донбасса и Косово в вопросе самоопределения народа. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:38
2022-05-26T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
косово
донбасс
украина
александр вулин
виталий кличко
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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил мэру Киева Виталию Кличко на сравнение Донбасса и Косово в вопросе самоопределения народа.Кличко ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал благодарность Албании и самопровозглашенному Косово за поддержку Украины в свете спецоперации РФ и заявил, что "украинцы борются против русских оккупантов, как албанцы боролись против сербских"."Если бы Кличко что-то знал об истории, то знал бы, что Косово и Метохия – часть Сербии и невозможно оккупировать собственную страну. Тот, кто сравнивает Донбасс и Косово и Метохию, должен быть готов в сравнении идти до конца. Если Кличко утверждает, что косовские албанцы были оккупированы и вооруженным восстанием освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право освободиться от украинских оккупантов", - цитирует сербское ведомство Вулина."То, что Кличко признает для албанцев в Сербии, должен признать и для русских на Украине. Те, кто выступает за принцип неизменности территориальной целостности, должны свои убеждения доказать, прежде всего, в отношении Сербии. Сербия доказала, что соблюдает международное право, жаль, что этого не могут сказать о себе другие", - подчеркнул глава МВД Сербии.
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в мире, сербия, косово, донбасс, украина, александр вулин, виталий кличко, ситуация в днр и лнр
18:38 26.05.2022
 
Глава МВД Сербии ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово

Глава МВД Сербии Вулин: Кличко должен признать для Донбасса то же, что признает для Косово

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил мэру Киева Виталию Кличко на сравнение Донбасса и Косово в вопросе самоопределения народа.
Кличко ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал благодарность Албании и самопровозглашенному Косово за поддержку Украины в свете спецоперации РФ и заявил, что "украинцы борются против русских оккупантов, как албанцы боролись против сербских".
"Если бы Кличко что-то знал об истории, то знал бы, что Косово и Метохия – часть Сербии и невозможно оккупировать собственную страну. Тот, кто сравнивает Донбасс и Косово и Метохию, должен быть готов в сравнении идти до конца. Если Кличко утверждает, что косовские албанцы были оккупированы и вооруженным восстанием освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право освободиться от украинских оккупантов", - цитирует сербское ведомство Вулина.
"То, что Кличко признает для албанцев в Сербии, должен признать и для русских на Украине. Те, кто выступает за принцип неизменности территориальной целостности, должны свои убеждения доказать, прежде всего, в отношении Сербии. Сербия доказала, что соблюдает международное право, жаль, что этого не могут сказать о себе другие", - подчеркнул глава МВД Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:51
Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияКосовоДонбассУкраинаАлександр ВулинВиталий КличкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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