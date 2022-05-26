https://ria.ru/20220526/donbass-1790815261.html
В Минздраве рассказали о помощи России Донбассу в сфере охраны здоровья
В Минздраве рассказали о помощи России Донбассу в сфере охраны здоровья - РИА Новости, 26.05.2022
В Минздраве рассказали о помощи России Донбассу в сфере охраны здоровья
Россия принимает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса на охрану здоровья, оказывается помощь в восстановлении медицинских учреждений,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:30
2022-05-26T12:30
2022-05-26T12:37
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. Россия принимает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса на охрану здоровья, оказывается помощь в восстановлении медицинских учреждений, доставляются лекарства, в зоне гуманитарного кризиса работают российские медики, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Понимая масштаб и длительность кризиса, Россия прилагает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса на охрану здоровья. С 2014 года в Луганскую и Донецкую народные республики отправлено более 400 гуманитарных конвоев, доставивших более 20 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе 5 тысяч тонн лекарств и медоборудования на общую сумму свыше 300 миллионов долларов", - сказал Глаголев на на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Он отметил, что Россия помогла Донбассу восстановить медицинские учреждения, которые сегодня функционируют в штатном режиме и оказывают все виды медицинской помощи. Также российские медики работают в зоне гуманитарного кризиса, обеспечивая профилактику туберкулеза и ВИЧ-инфекции, уточнил Глаголев.По его словам, только с конца февраля этого года Россия приняла 1,5 миллиона беженцев, а всего с 2014 года в России нашли убежище 3,5 миллиона человек из Украины, которые получают необходимую медицинскую и психологическую помощью, в том числе лекарственные препараты для длительного приема.Раненые военнослужащие Украины также получают лечение, им предоставлена возможность общаться с семьями, подчеркнул Глаголев."Предлагаем Генеральному директору ВОЗ на месте ознакомиться с усилиями России по разрешению гуманитарного кризиса в сфере здравоохранения", - заявил замминистра.Он добавил, что Россия исконно отстаивала права человека, в том числе связанные с охраной здоровья, исключала политизацию вопросов сферы компетенции ВОЗ. Пол, национальность, вероисповедание и родной язык пациента для врача не имеют значения, уточнил Глаголев.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790591537.html
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в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, украина, воз, общество
12:30 26.05.2022 (обновлено: 12:37 26.05.2022)
В Минздраве рассказали о помощи России Донбассу в сфере охраны здоровья
Заместитель министра Глаголев: Россия помогает Донбассу по вопросам здравоохранения
ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. Россия принимает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса на охрану здоровья, оказывается помощь в восстановлении медицинских учреждений, доставляются лекарства, в зоне гуманитарного кризиса работают российские медики, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Понимая масштаб и длительность кризиса, Россия
прилагает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса
на охрану здоровья. С 2014 года в Луганскую и Донецкую народные республики
отправлено более 400 гуманитарных конвоев, доставивших более 20 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе 5 тысяч тонн лекарств и медоборудования на общую сумму свыше 300 миллионов долларов", - сказал Глаголев на на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Он отметил, что Россия помогла Донбассу восстановить медицинские учреждения, которые сегодня функционируют в штатном режиме и оказывают все виды медицинской помощи. Также российские медики работают в зоне гуманитарного кризиса, обеспечивая профилактику туберкулеза и ВИЧ-инфекции, уточнил Глаголев.
По его словам, только с конца февраля этого года Россия приняла 1,5 миллиона беженцев, а всего с 2014 года в России нашли убежище 3,5 миллиона человек из Украины
, которые получают необходимую медицинскую и психологическую помощью, в том числе лекарственные препараты для длительного приема.
Раненые военнослужащие Украины также получают лечение, им предоставлена возможность общаться с семьями, подчеркнул Глаголев.
"Предлагаем Генеральному директору ВОЗ
на месте ознакомиться с усилиями России по разрешению гуманитарного кризиса в сфере здравоохранения", - заявил замминистра.
Он добавил, что Россия исконно отстаивала права человека, в том числе связанные с охраной здоровья, исключала политизацию вопросов сферы компетенции ВОЗ. Пол, национальность, вероисповедание и родной язык пациента для врача не имеют значения, уточнил Глаголев.