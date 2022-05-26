https://ria.ru/20220526/donbass-1790794329.html
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2022
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:17
2022-05-26T11:17
2022-05-26T11:24
специальная военная операция на украине
экономика
донбасс
андрей турчак
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе."Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
https://ria.ru/20220513/rost-1788241519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донбасс, андрей турчак
11:17 26.05.2022 (обновлено: 11:24 26.05.2022)
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Секретарь генсовета ЕР Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе