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Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790794329.html
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2022
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:17
2022-05-26T11:24
специальная военная операция на украине
экономика
донбасс
андрей турчак
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе."Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
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экономика, донбасс, андрей турчак
11:17 26.05.2022 (обновлено: 11:24 26.05.2022)
 
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе

Секретарь генсовета ЕР Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе.
"Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 06:55Специальная военная операция на Украине
Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДонбассАндрей Турчак
 
 
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