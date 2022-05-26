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Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града" - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790765282.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града" - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:48
2022-05-26T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущие обстрелы в четверг утром, в том числе из "Града", были зафиксированы в 7.50 и 8.05 мск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ясиноватая, украина, донбасс, днр
08:48 26.05.2022 (обновлено: 09:03 26.05.2022)
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Предыдущие обстрелы в четверг утром, в том числе из "Града", были зафиксированы в 7.50 и 8.05 мск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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