https://ria.ru/20220526/donbass-1790763371.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска утром в четверг с разницей в 15 минут дважды обстреляли Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в своем... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:13

2022-05-26T08:13

2022-05-26T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска утром в четверг с разницей в 15 минут дважды обстреляли Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в своем Telegram-канале.В 08:05 ВСУ выпустили по городу еще пять снарядов калибра 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс