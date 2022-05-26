08:13 26.05.2022 (обновлено: 08:56 26.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска утром в четверг с разницей в 15 минут дважды обстреляли Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению <...> населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации с указанием, что это произошло в 07:50.
В 08:05 ВСУ выпустили по городу еще пять снарядов калибра 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.