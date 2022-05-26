https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html

У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина

У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022

У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина

У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:47

2022-05-26T13:47

2022-05-26T14:19

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей, мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях", - сказала глава ЦБ.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина