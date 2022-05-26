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У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
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У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:47
2022-05-26T14:19
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей, мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях", - сказала глава ЦБ.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:19 26.05.2022)
 
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина

Набиуллина: у России нет проблем с наличием средств для обслуживания госдолга

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
"У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей, мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях", - сказала глава ЦБ.
Доллары и рубли. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
08:00
"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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