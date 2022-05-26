https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.05.2022
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:47
2022-05-26T13:47
2022-05-26T14:19
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России нет никаких проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей, мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях", - сказала глава ЦБ.
https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_210:0:2039:1372_1920x0_80_0_0_12d6a586a778990ac7ffe054f6e4ad45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:19 26.05.2022)
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
Набиуллина: у России нет проблем с наличием средств для обслуживания госдолга