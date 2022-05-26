https://ria.ru/20220526/dodon-1790927548.html
Додон заявил о психологическом давлении в изоляторе
Додон заявил о психологическом давлении в изоляторе - РИА Новости, 26.05.2022
Додон заявил о психологическом давлении в изоляторе
Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в изоляторе на него оказывалось психологическое давление, в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:58
2022-05-26T17:58
2022-05-26T18:03
игорь додон
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в изоляторе на него оказывалось психологическое давление, в камере по ночам не выключали свет.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хотела поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом."(Власти - ред.) очень надеялись, что на меня будет оказано давление и я психологически сдамся, меня два дня держали в изоляторе с включенным по ночам светом... Пришли ко мне домой в семь утра, напугали детей, прыгали через забор у моей мамы - все ради психологического давления", - сказал Додон журналистам. Он заверил, что выдержит любое давление. Также Додон отметил, что уголовное дело против него было открыто 18 мая, поэтому он успел бы покинуть страну, если бы хотел сбежать.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220526/boykot-1790780635.html
https://ria.ru/20220526/obvineniya-1790748622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, в мире, молдавия
17:58 26.05.2022 (обновлено: 18:03 26.05.2022)
Додон заявил о психологическом давлении в изоляторе
Экс-президент Молдавии Додон заявил о психологическом давлении в изоляторе
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в изоляторе на него оказывалось психологическое давление, в камере по ночам не выключали свет.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хотела поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом.
"(Власти - ред.) очень надеялись, что на меня будет оказано давление и я психологически сдамся, меня два дня держали в изоляторе с включенным по ночам светом... Пришли ко мне домой в семь утра, напугали детей, прыгали через забор у моей мамы - все ради психологического давления", - сказал Додон журналистам. Он заверил, что выдержит любое давление. Также Додон отметил, что уголовное дело против него было открыто 18 мая, поэтому он успел бы покинуть страну, если бы хотел сбежать.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".