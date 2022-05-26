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Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона - РИА Новости, 26.05.2022
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Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона
Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона - РИА Новости, 26.05.2022
Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона
Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и государственной измене экс-президента Молдавии под домашний... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:58
2022-05-26T17:58
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и государственной измене экс-президента Молдавии под домашний арест на 30 суток, заявил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом."Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение", - заявил Ярмалюк.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
17:58 26.05.2022
 
Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона

Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для экс-президента Додона

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и государственной измене экс-президента Молдавии под домашний арест на 30 суток, заявил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Додон назвал дело против него политическим заказом
"Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение", - заявил Ярмалюк.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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В миреМолдавияКишиневИгорь Додон
 
 
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