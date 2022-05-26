https://ria.ru/20220526/dodon-1790927344.html

Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона

Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона - РИА Новости, 26.05.2022

Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона

Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и государственной измене экс-президента Молдавии под домашний... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:58

2022-05-26T17:58

2022-05-26T17:58

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и государственной измене экс-президента Молдавии под домашний арест на 30 суток, заявил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом."Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение", - заявил Ярмалюк.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/dodon-1790917790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон