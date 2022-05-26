https://ria.ru/20220526/dodon-1790917790.html

Додон назвал дело против него политическим заказом

Додон назвал дело против него политическим заказом - РИА Новости, 26.05.2022

Додон назвал дело против него политическим заказом

Обвиняемый в коррупции и измене родине экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него является политическим заказом главы республики... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:36

2022-05-26T17:36

2022-05-26T17:58

игорь додон

в мире

майя санду

молдавия

кишинев

сша

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и измене родине экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него является политическим заказом главы республики Майи Санду.Суд Кишинева в четверг принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток."Мое дело является политическим, это заказ президента Майи Санду", - заявил Додон журналистам после судебного заседания.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/miting-1790902318.html

молдавия

кишинев

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Владимир Лаврентьев

игорь додон, в мире, майя санду, молдавия, кишинев, сша