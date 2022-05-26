17:36 26.05.2022 (обновлено: 17:58 26.05.2022)
Додон назвал дело против него политическим заказом
Экс-президент Молдавии Додон назвал дело против него политическим заказом Санду
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и измене родине экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него является политическим заказом главы республики Майи Санду.
Суд Кишинева в четверг принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.
"Мое дело является политическим, это заказ президента Майи Санду", - заявил Додон журналистам после судебного заседания.
"Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, которыми управляет посольство США с согласия Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции", - добавил он.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".