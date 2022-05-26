https://ria.ru/20220526/dodon-1790855282.html

Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00

Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00 - РИА Новости, 26.05.2022

Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00

Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят в 15.00. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:35

2022-05-26T14:35

2022-05-26T14:40

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят в 15.00."Заслушаны стороны защиты и обвинения. Суд выносит решение по делу, его огласят в 15.00", - сказал Лебединский журналистам во время выхода из зала заседания.Как передает корреспондент РИА Новости, Додона в это время выводили из зала суда, он успел заявить журналистам, что рассчитывает на положительный исход."Победа будет за нами!" - крикнул он.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

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