Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00 - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/dodon-1790855282.html
Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00
Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00 - РИА Новости, 26.05.2022
Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00
Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят в 15.00. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:40
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят в 15.00."Заслушаны стороны защиты и обвинения. Суд выносит решение по делу, его огласят в 15.00", - сказал Лебединский журналистам во время выхода из зала заседания.Как передает корреспондент РИА Новости, Додона в это время выводили из зала суда, он успел заявить журналистам, что рассчитывает на положительный исход."Победа будет за нами!" - крикнул он.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
14:35 26.05.2022 (обновлено: 14:40 26.05.2022)
 
Адвокат Додона заявил, что решение по его делу огласят в 15:00

Адвокат Додона Максим Лебединский заявил, что решение по его делу огласят в 15:00

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят в 15.00.
"Заслушаны стороны защиты и обвинения. Суд выносит решение по делу, его огласят в 15.00", - сказал Лебединский журналистам во время выхода из зала заседания.
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00
Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
Как передает корреспондент РИА Новости, Додона в это время выводили из зала суда, он успел заявить журналистам, что рассчитывает на положительный исход.
"Победа будет за нами!" - крикнул он.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
00:07
Додон пообещал освободить Молдавию от "лживой власти"
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала