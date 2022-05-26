https://ria.ru/20220526/dodon-1790853081.html

Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию

Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию - РИА Новости, 26.05.2022

Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию

Следствие нашло доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон намеревался в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:27

2022-05-26T14:27

2022-05-26T14:27

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Следствие нашло доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон намеревался в четверг покинуть страну, заявил журналистам прокурор Молдавии Петр Ярмалюк.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток."Судьи сегодня рассматривают запрос о предварительном аресте Игоря Додона, поскольку существуют риски оказания влияния на следствия, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж", - заявил Ярмалюк.По его словам, у Додона были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в крупном объеме, которые также доказывают, что он планировал покинуть страну.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/dodon-1790786366.html

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молдавия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия