https://ria.ru/20220526/dodon-1790853081.html
Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию
Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию - РИА Новости, 26.05.2022
Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию
Следствие нашло доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон намеревался в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:27
2022-05-26T14:27
2022-05-26T14:27
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Следствие нашло доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон намеревался в четверг покинуть страну, заявил журналистам прокурор Молдавии Петр Ярмалюк.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток."Судьи сегодня рассматривают запрос о предварительном аресте Игоря Додона, поскольку существуют риски оказания влияния на следствия, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж", - заявил Ярмалюк.По его словам, у Додона были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в крупном объеме, которые также доказывают, что он планировал покинуть страну.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220526/dodon-1790786366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
Прокурор заявил, что Додон намеревался покинуть Молдавию
Прокурор Ярмалюк заявил, что экс-президент Молдавии Додон намеревался покинуть страну
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Следствие нашло доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон намеревался в четверг покинуть страну, заявил журналистам прокурор Молдавии Петр Ярмалюк.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти Молдавии
подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
"Судьи сегодня рассматривают запрос о предварительном аресте Игоря Додона
, поскольку существуют риски оказания влияния на следствия, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж", - заявил Ярмалюк.
По его словам, у Додона были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в крупном объеме, которые также доказывают, что он планировал покинуть страну.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".