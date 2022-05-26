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Додон назвал дело против него сфабрикованным - РИА Новости, 26.05.2022
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Додон назвал дело против него сфабрикованным
Додон назвал дело против него сфабрикованным - РИА Новости, 26.05.2022
Додон назвал дело против него сфабрикованным
Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, вывели из зала суда, он успел заявить, что дело против него сфабриковано,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:49
2022-05-26T13:08
в мире
кишинев
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, вывели из зала суда, он успел заявить, что дело против него сфабриковано, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон был доставлен в здание суда Кишинева под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. Он провел в зале заседания меньше 15 минут, после чего его снова вывели."Дело политическое, оно сфабриковано", - успел заявить Додон журналистам, с которыми ему запрещают общаться.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, кишинев, молдавия, игорь додон
10:49 26.05.2022 (обновлено: 13:08 26.05.2022)
 
Додон назвал дело против него сфабрикованным

Экс-президент Молдавии Додон назвал дело против него политическим и сфабрикованным

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. 26 мая 2022
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. 26 мая 2022
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, вывели из зала суда, он успел заявить, что дело против него сфабриковано, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон был доставлен в здание суда Кишинева под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. Он провел в зале заседания меньше 15 минут, после чего его снова вывели.
"Дело политическое, оно сфабриковано", - успел заявить Додон журналистам, с которыми ему запрещают общаться.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
00:19
Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
 
В миреКишиневМолдавияИгорь Додон
 
 
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