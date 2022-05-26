https://ria.ru/20220526/dodon-1790786366.html

Додон назвал дело против него сфабрикованным

Додон назвал дело против него сфабрикованным - РИА Новости, 26.05.2022

Додон назвал дело против него сфабрикованным

Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, вывели из зала суда, он успел заявить, что дело против него сфабриковано,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:49

2022-05-26T10:49

2022-05-26T13:08

в мире

кишинев

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, вывели из зала суда, он успел заявить, что дело против него сфабриковано, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон был доставлен в здание суда Кишинева под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. Он провел в зале заседания меньше 15 минут, после чего его снова вывели."Дело политическое, оно сфабриковано", - успел заявить Додон журналистам, с которыми ему запрещают общаться.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

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Ольга Маркова

в мире, кишинев, молдавия, игорь додон