https://ria.ru/20220526/dodon-1790778142.html

Додона доставили в суд

Додона доставили в суд - РИА Новости, 26.05.2022

Додона доставили в суд

Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:16

2022-05-26T10:16

2022-05-26T13:07

молдавия

в мире

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Экс-президент был доставлен в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. На улице Додона приветствовали его сторонники, организовавшие акцию протеста против его задержания. Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

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Кирилл Волков

молдавия, в мире, игорь додон