https://ria.ru/20220526/dodon-1790778142.html
Додона доставили в суд
Додона доставили в суд - РИА Новости, 26.05.2022
Додона доставили в суд
Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:16
2022-05-26T10:16
2022-05-26T13:07
молдавия
в мире
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Экс-президент был доставлен в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. На улице Додона приветствовали его сторонники, организовавшие акцию протеста против его задержания. Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, игорь додон
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Экс-президент был доставлен в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. На улице Додона приветствовали его сторонники, организовавшие акцию протеста против его задержания. Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".