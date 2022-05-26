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Додона доставили в суд - РИА Новости, 26.05.2022
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Додона доставили в суд
Додона доставили в суд - РИА Новости, 26.05.2022
Додона доставили в суд
Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:16
2022-05-26T13:07
молдавия
в мире
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Экс-президент был доставлен в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. На улице Додона приветствовали его сторонники, организовавшие акцию протеста против его задержания. Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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молдавия, в мире, игорь додон
10:16 26.05.2022 (обновлено: 13:07 26.05.2022)
 
Додона доставили в суд

Экс-президента Молдавии Додона доставили в суд для избрания меры пресечения

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте. 26 мая 2022
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте. 26 мая 2022
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Экс-президент был доставлен в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. На улице Додона приветствовали его сторонники, организовавшие акцию протеста против его задержания. Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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