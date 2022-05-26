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Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону - РИА Новости, 26.05.2022
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Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону
Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону - РИА Новости, 26.05.2022
Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону
Районный суд Кишинева рассмотрит в четверг меру пресечения экс-президенту Игорю Додону, заседание по делу политика начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщили... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:30
2022-05-26T09:45
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Районный суд Кишинева рассмотрит в четверг меру пресечения экс-президенту Игорю Додону, заседание по делу политика начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцпартии."Сегодня там (в суде - ред.) будет рассматриваться дело Игоря Додона - прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В четверг акцию протеста в поддержку Додона перенесли из центра к зданию суда, где пройдет слушание о помещении экс-лидера страны под предварительный арест.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия, игорь додон
09:30 26.05.2022 (обновлено: 09:45 26.05.2022)
 
Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону

Соцпартия Молдавии: суд в 10:00 в четверг рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Районный суд Кишинева рассмотрит в четверг меру пресечения экс-президенту Игорю Додону, заседание по делу политика начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцпартии.
"Сегодня там (в суде - ред.) будет рассматриваться дело Игоря Додона - прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В четверг акцию протеста в поддержку Додона перенесли из центра к зданию суда, где пройдет слушание о помещении экс-лидера страны под предварительный арест.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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