https://ria.ru/20220526/dodon-1790771945.html

Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону

Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону - РИА Новости, 26.05.2022

Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону

Районный суд Кишинева рассмотрит в четверг меру пресечения экс-президенту Игорю Додону, заседание по делу политика начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщили... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:30

2022-05-26T09:30

2022-05-26T09:45

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Районный суд Кишинева рассмотрит в четверг меру пресечения экс-президенту Игорю Додону, заседание по делу политика начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцпартии."Сегодня там (в суде - ред.) будет рассматриваться дело Игоря Додона - прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В четверг акцию протеста в поддержку Додона перенесли из центра к зданию суда, где пройдет слушание о помещении экс-лидера страны под предварительный арест.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон