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Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны - РИА Новости, 26.05.2022
Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил через адвокатов, что еще семь месяцев назад получал рекомендации... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T00:19
2022-05-26T00:19
2022-05-26T00:19
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил через адвокатов, что еще семь месяцев назад получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть республику.Он заверил, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников."В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию - мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие", - добавил Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
Экс-президент Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из Молдавии
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости.
Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил
через адвокатов, что еще семь месяцев назад получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть республику.
"В течение последних семи месяцев, с тех пор как я принял решение уйти с поста депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Но я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел", - говорится в сообщении в канале Додона в Telegram.
Он заверил, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников.
"В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию - мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии
. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду
, которая сейчас замышляет возмездие", - добавил Додон.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".