Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК: украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустили по ним более 10 крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелам, которые были зафиксированы между 21.30 и 21.55 (совпадает с мск), подверглись Горловка, Ясиноватая и Пантелеймоновка. По Горловке украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра, по Ясиноватой - три, по Пантелеймоновке - шесть снарядов, заявили в представительстве.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.