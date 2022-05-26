https://ria.ru/20220526/dnr-1790952107.html

Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:11

2022-05-26T19:11

2022-05-26T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

днр

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", по семи населенным пунктам республики.Сообщается, что в результате обстрелов украинских войск повреждены 13 жилых дома, одно транспортное средство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790798251.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, владимир путин, россия, украина, донбасс