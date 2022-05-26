19:11 26.05.2022 (обновлено: 19:14 26.05.2022)
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ с начала суток выпустили более 260 снарядов по республике
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в селе Яцковка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", по семи населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 260 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы семи населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Сообщается, что в результате обстрелов украинских войск повреждены 13 жилых дома, одно транспортное средство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.