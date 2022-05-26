Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/dnr-1790952107.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:11
2022-05-26T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
днр
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790340247_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_773e389fac1d17a76468cbaee15e65d6.jpg
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", по семи населенным пунктам республики.Сообщается, что в результате обстрелов украинских войск повреждены 13 жилых дома, одно транспортное средство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790798251.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790340247_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_27f9a768aea63ff655c12c26df51a65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:11 26.05.2022 (обновлено: 19:14 26.05.2022)
 
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов и мин по ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ с начала суток выпустили более 260 снарядов по республике

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные артобстрелом ВСУ дома в селе Яцковка
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в селе Яцковка - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в селе Яцковка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 260 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", по семи населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 260 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы семи населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Сообщается, что в результате обстрелов украинских войск повреждены 13 жилых дома, одно транспортное средство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала