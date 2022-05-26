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Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам
Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам - РИА Новости, 26.05.2022
Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам
РФ является надёжным заемщиком, будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:29
2022-05-26T16:29
2022-05-26T17:40
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов сша
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. РФ является надёжным заемщиком, будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая."Сейчас у страны достаточно валюты и ресурсов, как бюджетных так и валютных ресурсов в банках, поэтому никаким образом, даже если западные страны будут пытаться - они сейчас это делают - они пытаются сделать так, чтобы мы не могли заплатить. Запретили своим банкам пропускать платежи от РФ. Когда такое было видано, что своим же инвесторам запретить получать от заемщика деньги, чушь, ерунда. Мы как надёжный заёмщик, как страна с надежными рейтингами, мы будем пытаться тем не менее рассчитаться по нашим обязательствам и найдём такую форму", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов сша
16:29 26.05.2022 (обновлено: 17:40 26.05.2022)
Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам
Силуанов: Россия будет пытаться платить долг, даже если Запад будет препятствовать этому
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. РФ является надёжным заемщиком, будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"Мы сторона - надёжный заёмщик. Как выполняли, даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, такие варианты у нас уже готовятся, с тем, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - сказал он, комментируя возможность технического дефолта.
Министерство финансов США
заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России
обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
"Сейчас у страны достаточно валюты и ресурсов, как бюджетных так и валютных ресурсов в банках, поэтому никаким образом, даже если западные страны будут пытаться - они сейчас это делают - они пытаются сделать так, чтобы мы не могли заплатить. Запретили своим банкам пропускать платежи от РФ. Когда такое было видано, что своим же инвесторам запретить получать от заемщика деньги, чушь, ерунда. Мы как надёжный заёмщик, как страна с надежными рейтингами, мы будем пытаться тем не менее рассчитаться по нашим обязательствам и найдём такую форму", - добавил министр.