https://ria.ru/20220526/defolt-1790893791.html

Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам

Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам - РИА Новости, 26.05.2022

Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам

РФ является надёжным заемщиком, будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:29

2022-05-26T16:29

2022-05-26T17:40

антон силуанов

экономика

россия

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая - РИА Новости. РФ является надёжным заемщиком, будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая."Сейчас у страны достаточно валюты и ресурсов, как бюджетных так и валютных ресурсов в банках, поэтому никаким образом, даже если западные страны будут пытаться - они сейчас это делают - они пытаются сделать так, чтобы мы не могли заплатить. Запретили своим банкам пропускать платежи от РФ. Когда такое было видано, что своим же инвесторам запретить получать от заемщика деньги, чушь, ерунда. Мы как надёжный заёмщик, как страна с надежными рейтингами, мы будем пытаться тем не менее рассчитаться по нашим обязательствам и найдём такую форму", - добавил министр.

https://ria.ru/20220519/medvedev-1789392559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов сша