https://ria.ru/20220526/defitsit-1790872968.html

Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров

Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров - РИА Новости, 26.05.2022

Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров

Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:28

2022-05-26T15:28

2022-05-26T15:58

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", - уточнил он.При этом Мишустин подчеркнул, что в стране уже запущены необходимые меры господдержки малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика