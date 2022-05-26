https://ria.ru/20220526/defitsit-1790872968.html
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров - РИА Новости, 26.05.2022
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:28
2022-05-26T15:28
2022-05-26T15:58
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", - уточнил он.При этом Мишустин подчеркнул, что в стране уже запущены необходимые меры господдержки малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, экономика
15:28 26.05.2022 (обновлено: 15:58 26.05.2022)
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Премьер Мишустин назвал важным недопущение дефицита социально значимых товаров