Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/defitsit-1790872968.html
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров - РИА Новости, 26.05.2022
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:28
2022-05-26T15:58
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755288754_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_7512ef546a049b6bdcd3c10d121bee39.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", - уточнил он.При этом Мишустин подчеркнул, что в стране уже запущены необходимые меры господдержки малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755288754_765:0:3496:2048_1920x0_80_0_0_4ac876745ad54b1e5c566f2b70eebb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика
15:28 26.05.2022 (обновлено: 15:58 26.05.2022)
 
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров

Премьер Мишустин назвал важным недопущение дефицита социально значимых товаров

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПустые полки
Пустые полки - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пустые полки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России сейчас допускать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", - уточнил он.
При этом Мишустин подчеркнул, что в стране уже запущены необходимые меры господдержки малого и среднего бизнеса.
Ноутбуки Zenbook фирмы ASUS в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:00Наука
Приключения электроники: наступит ли в России дефицит гаджетов
 
Михаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала