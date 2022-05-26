https://ria.ru/20220526/dafoe-1790878828.html

Уиллем Дефо получил докторскую степень

Уиллем Дефо получил докторскую степень - РИА Новости, 26.05.2022

Уиллем Дефо получил докторскую степень

Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки, пишет Milwaukee Journal Sentinel. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:01

2022-05-26T18:01

2022-05-26T18:01

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки, пишет Milwaukee Journal Sentinel.В 1970-ые годы актер там проучился два года на театральном отделении, но так и не окончил вуз. Ему тогда приходилось трудиться на двух работах, чтобы оплатить учебу на театральном отделении университета. В благодарственной речи Дефо отметил, что приехал в Милуоки из маленького города Эпплтон в 17 лет и был им восхищен. "Это было похоже на иммиграцию... Но меня не обескуражило. Я тогда подумал, что просто новая глава в моей жизни — уехать из родного города и большой семьи и заниматься тем, что мне интересно", — поделился воспоминаниями артист.Дефо — четырехкратный номинант на премию "Оскар". Зрители знают его по ролям в проектах "Последнее искушение Христа", "Отель "Гранд Будапешт", "Проект "Флорида", "Ван Гог. На пороге вечности", "Человек-Паук" и многим другим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, уиллем дефо