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Уиллем Дефо получил докторскую степень
Уиллем Дефо получил докторскую степень - РИА Новости, 26.05.2022
Уиллем Дефо получил докторскую степень
Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки, пишет Milwaukee Journal Sentinel. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:01
2022-05-26T18:01
2022-05-26T18:01
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки, пишет Milwaukee Journal Sentinel.В 1970-ые годы актер там проучился два года на театральном отделении, но так и не окончил вуз. Ему тогда приходилось трудиться на двух работах, чтобы оплатить учебу на театральном отделении университета. В благодарственной речи Дефо отметил, что приехал в Милуоки из маленького города Эпплтон в 17 лет и был им восхищен. "Это было похоже на иммиграцию... Но меня не обескуражило. Я тогда подумал, что просто новая глава в моей жизни — уехать из родного города и большой семьи и заниматься тем, что мне интересно", — поделился воспоминаниями артист.Дефо — четырехкратный номинант на премию "Оскар". Зрители знают его по ролям в проектах "Последнее искушение Христа", "Отель "Гранд Будапешт", "Проект "Флорида", "Ван Гог. На пороге вечности", "Человек-Паук" и многим другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, уиллем дефо
Уиллем Дефо получил докторскую степень
Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоки, пишет
Milwaukee Journal Sentinel.
В 1970-ые годы актер там проучился два года на театральном отделении, но так и не окончил вуз. Ему тогда приходилось трудиться на двух работах, чтобы оплатить учебу на театральном отделении университета.
В благодарственной речи Дефо отметил, что приехал в Милуоки из маленького города Эпплтон в 17 лет и был им восхищен.
"Это было похоже на иммиграцию... Но меня не обескуражило. Я тогда подумал, что просто новая глава в моей жизни — уехать из родного города и большой семьи и заниматься тем, что мне интересно", — поделился воспоминаниями артист.
Дефо — четырехкратный номинант на премию "Оскар". Зрители знают его по ролям в проектах "Последнее искушение Христа", "Отель "Гранд Будапешт", "Проект "Флорида", "Ван Гог. На пороге вечности", "Человек-Паук" и многим другим.