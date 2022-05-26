https://ria.ru/20220526/cnn-1790904623.html

Телеканал CNN извинился за ошибочную информацию о делегации КНР в Давосе

Телеканал CNN извинился за ошибочную информацию о делегации КНР в Давосе - РИА Новости, 26.05.2022

Телеканал CNN извинился за ошибочную информацию о делегации КНР в Давосе

Американский конгрессмен Майкл Маккол перепутал делегации Вьетнама и Китая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, телеканал CNN, который... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:01

2022-05-26T17:01

2022-05-26T17:06

в мире

сша

китай

майкл маккол

владимир зеленский

фатих бирол

вьетнам

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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Американский конгрессмен Майкл Маккол перепутал делегации Вьетнама и Китая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, телеканал CNN, который распространил ошибочную информацию, принес извинения, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".Ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил, что после выступления Владимира Зеленского китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих делегатов якобы из КНР в окружении аплодирующих людей. Делегация КНР вскоре опровергла эту информацию."Представители Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщила Синьхуа китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем", - сообщало ранее агентство Синьхуа."Мы сожалеем, что эта ошибка произошла в нашем эфире", - заявил китайскому изданию директор по связям с общественностью азиатско-тихоокеанского бюро CNN."Хуаньцю шибао" отмечает, что в ходе проверки рядом СМИ выяснилось, что на фотографии, предоставленной Майклом Макколом, были запечатлены вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Кхай и его сопровождение, а не члены китайской делегации.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547982.html

сша

китай

вьетнам

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, майкл маккол, владимир зеленский, фатих бирол, вьетнам