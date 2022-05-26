https://ria.ru/20220526/bucha-1790823165.html

Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче

Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче - РИА Новости, 26.05.2022

Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче

Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:52

2022-05-26T12:52

2022-05-26T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.Изучив видеозапись, о которой идет речь, Корвин-Микке усомнился в ее правдивости. Ранее в Twitter он задался вопросом, "заметили (ли вы - ред.), что дома почти нетронуты (Наверное, нет...)". Он также призвал "подумать", "почему людей хоронят в братских могилах - а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы".После этого депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский потребовал наказать Корвина-Микке и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике.После заседания комиссии Йоньский сообщил, что его оппонент получил выговор. "По моей просьбе Корвин-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...", - написал он в Twitter.Как ранее заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города".

https://ria.ru/20220517/bucha-1789007124.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787079840.html

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Ольга Маркова

в мире, василий небензя, буча, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, польша