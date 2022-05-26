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Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/bucha-1790823165.html
Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче
Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче - РИА Новости, 26.05.2022
Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче
Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:52
2022-05-26T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
буча
россия
украина
оон
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.Изучив видеозапись, о которой идет речь, Корвин-Микке усомнился в ее правдивости. Ранее в Twitter он задался вопросом, "заметили (ли вы - ред.), что дома почти нетронуты (Наверное, нет...)". Он также призвал "подумать", "почему людей хоронят в братских могилах - а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы".После этого депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский потребовал наказать Корвина-Микке и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике.После заседания комиссии Йоньский сообщил, что его оппонент получил выговор. "По моей просьбе Корвин-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...", - написал он в Twitter.Как ранее заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города".
https://ria.ru/20220517/bucha-1789007124.html
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в мире, василий небензя, буча, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, польша
12:52 26.05.2022
 
Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче

Депутат сейма Польши Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.
В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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Изучив видеозапись, о которой идет речь, Корвин-Микке усомнился в ее правдивости. Ранее в Twitter он задался вопросом, "заметили (ли вы - ред.), что дома почти нетронуты (Наверное, нет...)". Он также призвал "подумать", "почему людей хоронят в братских могилах - а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы".
После этого депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский потребовал наказать Корвина-Микке и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике.
После заседания комиссии Йоньский сообщил, что его оппонент получил выговор. "По моей просьбе Корвин-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...", - написал он в Twitter.
Как ранее заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяБучаРоссияУкраинаООНВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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