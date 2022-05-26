Польский депутат получил выговор за сомнения по событиям в Буче
Депутат сейма Польши Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за сомнения по событиям в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.
В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Изучив видеозапись, о которой идет речь, Корвин-Микке усомнился в ее правдивости. Ранее в Twitter он задался вопросом, "заметили (ли вы - ред.), что дома почти нетронуты (Наверное, нет...)". Он также призвал "подумать", "почему людей хоронят в братских могилах - а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы".
После этого депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский потребовал наказать Корвина-Микке и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике.
После заседания комиссии Йоньский сообщил, что его оппонент получил выговор. "По моей просьбе Корвин-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...", - написал он в Twitter.
Как ранее заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города".