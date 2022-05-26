https://ria.ru/20220526/boykot-1790780635.html
Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента
Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 26.05.2022
Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) покинула заседание парламента и присоединилась к акции протеста в поддержку Игоря Додона, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:27
2022-05-26T10:27
2022-05-26T12:09
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) покинула заседание парламента и присоединилась к акции протеста в поддержку Игоря Додона, сообщил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа. Власти подозревают его в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. В среду оппозиция провела митинг перед зданием парламента в Кишиневе.Додон через своих адвокатов сообщил в социальных сетях, что имеет доказательства невиновности, а свое задержание расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html
https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
10:27 26.05.2022 (обновлено: 12:09 26.05.2022)
Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента
Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента из-за протеста в поддержку Додона
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) покинула заседание парламента и присоединилась к акции протеста в поддержку Игоря Додона, сообщил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
"Констатируем, что юстиция в Молдавии избирательна и несправедлива. В этих условиях мы бойкотируем заседание парламента, присоединяемся к протестам и призываем людей присоединяться", — заявил он.
Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа. Власти подозревают его в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. В среду оппозиция провела митинг перед зданием парламента в Кишиневе.
Додон через своих адвокатов сообщил в социальных сетях, что имеет доказательства невиновности, а свое задержание расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".