https://ria.ru/20220526/boykot-1790780635.html

Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента

Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 26.05.2022

Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) покинула заседание парламента и присоединилась к акции протеста в поддержку Игоря Додона, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:27

2022-05-26T10:27

2022-05-26T12:09

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) покинула заседание парламента и присоединилась к акции протеста в поддержку Игоря Додона, сообщил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа. Власти подозревают его в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. В среду оппозиция провела митинг перед зданием парламента в Кишиневе.Додон через своих адвокатов сообщил в социальных сетях, что имеет доказательства невиновности, а свое задержание расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html

https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия