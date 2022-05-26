https://ria.ru/20220526/birzha-1790964019.html
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий
Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:02
2022-05-26T20:02
2022-05-26T20:02
экономика
газпром
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций "Газпрома" почти на 10% в отсутствие новостей.Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту.
https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий
Банк России проведет мониторинг торгов на предмет возникновения искусственных аномалий
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций "Газпрома" почти на 10% в отсутствие новостей.
"Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения аномалий, являющихся искусственными. В случае выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли Банк России вправе провести соответствующее разбирательство", - сказали в пресс-службе ЦБ.
Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту.