Рейтинг@Mail.ru
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/birzha-1790964019.html
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий
Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:02
2022-05-26T20:02
экономика
газпром
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций "Газпрома" почти на 10% в отсутствие новостей.Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту.
https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, центральный банк рф (цб рф)
20:02 26.05.2022
 
ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий

Банк России проведет мониторинг торгов на предмет возникновения искусственных аномалий

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций "Газпрома" почти на 10% в отсутствие новостей.
"Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения аномалий, являющихся искусственными. В случае выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли Банк России вправе провести соответствующее разбирательство", - сказали в пресс-службе ЦБ.
Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:17
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
 
ЭкономикаГазпромЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала