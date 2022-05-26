https://ria.ru/20220526/birzha-1790964019.html

ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий

ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ изучит биржевые торги на предмет искусственных аномалий

Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:02

2022-05-26T20:02

2022-05-26T20:02

экономика

газпром

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций "Газпрома" почти на 10% в отсутствие новостей.Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту.

https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, газпром, центральный банк рф (цб рф)