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Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу
Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу - РИА Новости, 26.05.2022
Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу
Около 500 тысяч билетов на поезда в южном направлении дополнительно поступят в продажу в ближайшие дни, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко по... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:54
2022-05-26T18:54
туризм
владимир путин
россия
краснодарский край
москва
ржд
общероссийский народный фронт
виталий савельев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 500 тысяч билетов на поезда в южном направлении дополнительно поступят в продажу в ближайшие дни, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в период летних отпусков в нужном объеме четкое и стабильное пассажирское сообщение на юг страны."Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма… РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению", - сказал вице-премьер.По его словам, Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты.В совещании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, представители министерства просвещения, федерального агентства по туризму, ОАО "РЖД", ОНФ и других заинтересованных ведомств, а также регионов России.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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владимир путин, россия, краснодарский край, москва, ржд, общероссийский народный фронт, виталий савельев, туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко
18:54 26.05.2022
 
Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу

Чернышенко: около 500 тысяч билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовый двухэтажный поезд РЖД
Новый двухэтажный поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый двухэтажный поезд РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 500 тысяч билетов на поезда в южном направлении дополнительно поступят в продажу в ближайшие дни, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в период летних отпусков в нужном объеме четкое и стабильное пассажирское сообщение на юг страны.
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"Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма… РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению", - сказал вице-премьер.
По его словам, Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты.
В совещании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, представители министерства просвещения, федерального агентства по туризму, ОАО "РЖД", ОНФ и других заинтересованных ведомств, а также регионов России.
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