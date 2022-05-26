https://ria.ru/20220526/bezhentsy-1790769227.html

Размещенные в Херсонской области беженцы из Мариуполя возвращаются домой

Размещенные в Херсонской области беженцы из Мариуполя возвращаются домой - РИА Новости, 26.05.2022

Размещенные в Херсонской области беженцы из Мариуполя возвращаются домой

Беженцы из Мариуполя, размещенные в пансионатах Генического района Херсонской области, возвращаются домой после прекращения боевых действий, тем, кто пока... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:14

2022-05-26T09:14

2022-05-26T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя, размещенные в пансионатах Генического района Херсонской области, возвращаются домой после прекращения боевых действий, тем, кто пока остается, оказывается всесторонняя помощь, рассказал РИА Новости глава Генической военно-гражданской администрации Андрей Клочко."Когда в Мариуполе происходили боевые действия, поток беженцев не обошел и нас стороной. Было изначально большое количество. После окончания боевых действий часть вернулась обратно. Мы предоставили непосредственно пансионаты для размещения. При помощи МЧС России обеспечили их гуманитарными наборами", - сообщил Клочко.Глава администрации отметил, что бесплатное проживание беженцев обеспечено на средства города, предоставлены все возможные условия для нормального пребывания граждан."На сегодняшний день проживает в одном из пансионатов до 70 человек. Но в случае поступления других беженцев <…> мы всегда готовы принять и оказать гуманитарную помощь любым беженцам, которые окажутся в затруднительной ситуации. Мы готовы безвозмездно помогать всеми силами нашим людям", - добавил Клочко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область