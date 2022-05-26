https://ria.ru/20220526/belgorod-1790976909.html

Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам

Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам - РИА Новости, 26.05.2022

Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:23

2022-05-26T21:23

2022-05-26T21:23

белгородская область

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.В среду губернатор сообщал, что, несмотря на то, что стоят блокпосты и никого не пропускают, люди пробираются по дорогам в обход, будут усиливать охрану."Сегодня пострадала еще одна женщина, конечно, ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлевку, Нехотеевку. Говорим, рискуете жизнью!", - рассказал губернатор на прямой линии в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что потребует от Владимира Перцева обеспечить полный запрет на посещение этой территории."Очень жалко женщину, которая сейчас на грани жизни и смерти, вчера парень молодой попал под обстрел. Уже сил нет говорить и убеждать, из-за нескольких кур и двух ведер картошки, люди рискуют единственным ценным, то что нужно беречь, это своя жизнь!", - сказал губернатор.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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белгородская область, здоровье - общество