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Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам - РИА Новости, 26.05.2022
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Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам
Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам - РИА Новости, 26.05.2022
Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:23
2022-05-26T21:23
белгородская область
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.В среду губернатор сообщал, что, несмотря на то, что стоят блокпосты и никого не пропускают, люди пробираются по дорогам в обход, будут усиливать охрану."Сегодня пострадала еще одна женщина, конечно, ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлевку, Нехотеевку. Говорим, рискуете жизнью!", - рассказал губернатор на прямой линии в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что потребует от Владимира Перцева обеспечить полный запрет на посещение этой территории."Очень жалко женщину, которая сейчас на грани жизни и смерти, вчера парень молодой попал под обстрел. Уже сил нет говорить и убеждать, из-за нескольких кур и двух ведер картошки, люди рискуют единственным ценным, то что нужно беречь, это своя жизнь!", - сказал губернатор.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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белгородская область, здоровье - общество
21:23 26.05.2022
 
Белгородский губернатор потребовал запретить проезд к приграничным селам

Белгородский губернатор Гладков потребовал запретить проезд к Нехотеевке и Журавлевке

© РИА Новости / Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Олег Гончаренко
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка.
В среду губернатор сообщал, что, несмотря на то, что стоят блокпосты и никого не пропускают, люди пробираются по дорогам в обход, будут усиливать охрану.
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"Сегодня пострадала еще одна женщина, конечно, ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлевку, Нехотеевку. Говорим, рискуете жизнью!", - рассказал губернатор на прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что потребует от Владимира Перцева обеспечить полный запрет на посещение этой территории.
"Очень жалко женщину, которая сейчас на грани жизни и смерти, вчера парень молодой попал под обстрел. Уже сил нет говорить и убеждать, из-за нескольких кур и двух ведер картошки, люди рискуют единственным ценным, то что нужно беречь, это своя жизнь!", - сказал губернатор.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта.
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