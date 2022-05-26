https://ria.ru/20220526/belgorod-1790908128.html
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка - РИА Новости, 26.05.2022
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка
Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков."Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются", - заявил он.
https://ria.ru/20220525/okhrana-1790720976.html
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в мире, белгород, происшествия
17:10 26.05.2022 (обновлено: 17:42 26.05.2022)
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка
Женщина получила ранения при обстреле села Журавлевка в Белгородской области