https://ria.ru/20220526/belgorod-1790908128.html

В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка

В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка - РИА Новости, 26.05.2022

В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка

Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:10

2022-05-26T17:10

2022-05-26T17:42

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков."Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются", - заявил он.

https://ria.ru/20220525/okhrana-1790720976.html

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в мире, белгород, происшествия