Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/belgorod-1790908128.html
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка - РИА Новости, 26.05.2022
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка
Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:10
2022-05-26T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101655/86/1016558625_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2ceee2617726707c1ba8b2e5dfe680d8.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков."Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются", - заявил он.
https://ria.ru/20220525/okhrana-1790720976.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101655/86/1016558625_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_2256de628b370e893e0945b5d93e2d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белгород, происшествия
17:10 26.05.2022 (обновлено: 17:42 26.05.2022)
 
В Белгородской области женщина ранена при обстреле села Журавлевка

Женщина получила ранения при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские войска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Весь день продолжается обстрел села Журавлевка, ранена женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются", - заявил он.
Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 19:48
В приграничных селах Белгородской области усилят охрану
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала