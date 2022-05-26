https://ria.ru/20220526/bayden-1790919430.html

СМИ: Байден-младший использовал приложения для создания одноразовых номеров

СМИ: Байден-младший использовал приложения для создания одноразовых номеров - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: Байден-младший использовал приложения для создания одноразовых номеров

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден пользовался приложениями для создания одноразовых номеров телефона, пишет газета Washington Examiner. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:41

2022-05-26T17:41

2022-05-26T17:41

в мире

хантер байден

сша

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден пользовался приложениями для создания одноразовых номеров телефона, пишет газета Washington Examiner.Издание заявляет, что в его распоряжение попала копия данных с забытого ноутбука Хантера Байдена. Согласно заключающейся в ней информации, сын главы США пользовался приложениями Phoner, textPlus и WePhonе, позволяющими создавать новые телефонные номера, а также звонить и отправлять текстовые сообщения. Сообщается, что Байден-младший приобретал услуги подобных сервисов по меньшей мере 2 тысячи раз.Издание подчеркивает, что неизвестно, с какой именно целью могли использоваться подобные приложения и могли ли они применяться для покупки наркотических средств или деловых переговоров.Отмечается, что копия ноутбука также содержит телефонные разговоры с вдовой брата Хантера Байдена Хэлли Байден. На одной из них записана их ссора, во время которой последняя заявила, что Байдену-младшему требуется реабилитационный центр и что "зависимость разрушает его отношения с детьми".Газета пишет, что она связалась с адвокатом, он потребовал предоставить копию, но не дал комментариев.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20220518/noutbuk-1789145283.html

https://ria.ru/20210528/narkotiki-1734659273.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хантер байден, сша, федеральное бюро расследований сша