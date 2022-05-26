https://ria.ru/20220526/bakterii-1790817467.html

В Антарктике обнаружили бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам

В Антарктике обнаружили бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам - РИА Новости, 26.05.2022

В Антарктике обнаружили бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам

Чилийские ученые обнаружили в Антарктике бактерии, имеющие гены, которые обеспечивают устойчивость ко многим антибиотикам и веществам, обладающим... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:36

2022-05-26T12:36

2022-05-26T12:36

наука

открытия - риа наука

антарктида

чили

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чилийские ученые обнаружили в Антарктике бактерии, имеющие гены, которые обеспечивают устойчивость ко многим антибиотикам и веществам, обладающим антибактериальными свойствами, таким как медь и хлор, говорится в релизе, опубликованном на сайте Чилийского университета.Как сообщается, группа исследователей из Чилийского университета в течение 2017 и 2019 годов путешествовала по разным районам Антарктики, собирая образцы почвы для изучения микробных сообществ. Несмотря на экстремальные условия окружающей среды, исследование, опубликованное затем в журнале Science of the Total Environment, выявило огромное разнообразие микроорганизмов, присутствующих в этих почвах."Однако ученые были еще больше удивлены, когда они обнаружили, что многие бактерии в этих образцах, обладают неожиданными способностями, в том числе высокой устойчивостью к действию многих классов антибиотиков и других токсических веществ", - говорится в релизе.По мнению академика факультета наук Чилийского университета Андреса Марколеты, работавшим над этим исследованием, данные способности к резистентности могут приобрести патогенные бактерии, вызывающие различные заболевания. Эта ситуация, по словам ученого, может привести к серьезным проблемам в сфере здравоохранения на глобальном уровне.Как заявил Марколета, часть этих "сверхспособностей", развившихся в процессе эволюции для противостояния экстремальным условиям, в которых живут микроорганизмы, содержится в "подвижных фрагментах" ДНК, что позволило бы их легко передать другим бактериям."Поэтому идея о том, что эти гены могут в конечном итоге достичь бактерий, вызывающих инфекции у людей или других животных, передав им значительные способности резистентности, не кажется безумной", - приводятся в релизе слова ученого. По его мнению, таким образом "гены резистентности" могут усилить другие патогены, с которыми они вступают в контакт, и способствовать распространению инфекционных заболеваний в будущем.Особый интерес у ученых вызвала группа бактерий Pseudomonas (псевдомонады), которые, как показало исследование, являются одной из преобладающих групп в почвах Антарктического полуострова, при этом некоторые из них проявляют устойчивость к большому количеству антибиотиков разных классов. Также учеными в ходе работы были выявлены бактерии Polaromonas, в которые были обнаружены ферменты, способные инактивировать бета-лактамные антибиотики, необходимые для лечения различных инфекций.Как отметил Марколета, интерес исследователей состоит не в том, чтобы вызвать тревогу, а в том, чтобы показать важность изучения антарктических микроорганизмов и их потенциального воздействия на планету. По его словам, что "знание подробностей о генах резистентности, присутствующих в Антарктике и других средах с высоким микробным разнообразием, может указать направление в разработке возможных новых антибиотиков, которые будут "подготовлены" для преодоления этих механизмов устойчивости".

https://ria.ru/20220115/bakterii-1767956473.html

https://ria.ru/20211001/rak-1752631197.html

https://ria.ru/20220406/poteplenie-1781995653.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

наука, открытия - риа наука, антарктида, чили