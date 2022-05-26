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Боестолкновений и перестрелок на "Азовстали" больше нет, заявил Пушилин

Боестолкновений и перестрелок на "Азовстали" больше нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022

Боестолкновений и перестрелок на "Азовстали" больше нет, заявил Пушилин

Боестолкновения и перестрелки на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские военные и нацбаты, прекратились, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:31

2022-05-26T11:31

2022-05-26T11:34

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Боестолкновения и перестрелки на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские военные и нацбаты, прекратились, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, стопроцентной гарантии полной зачистки нет, и на заводе даже задержали украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, но активной угрозы нет. Отвечая на вопрос, зафиксированы ли перестрелки на предприятии, Пушилин сказал: "Нет, на данный момент нет". В настоящее время идет "тщательная, доскональная проверка всей территории "Азовстали", добавил глава республики.Минобороны РФ 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр